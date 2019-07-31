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Control neler? Control kaç GB yer kaplıyor?

Remedy’nin yeni oyunu olan Control uzun bir süredir oyun severler tarafından bekleniyor. Control oyunu 27 Ağustos’ta çıkışını gerçekleştirecek olması oyun severleri heyecanlandırırken, beklenen oyunun açıklandı. Bilgisayar sahiplerini oldukça üzecek olan oyun, her sistemde çalışmayacak. Peki, neler? Control kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 31.7.2019 13:39
Control sistem gereksinimleri neler? Control kaç GB yer kaplıyor?

Oyun dünyasında uzun bir süredir beklenen oyunlar arasında olan Control 27 Ağustos tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Özellikle yaz aylarında olmamızdan kaynaklı olarak oyun arayışına giren vatandaşlar Control'un çıkış tarihini iple çekiyorlar. Ancak Control oyunu birçok oyuncuyu oldukça üzecek. Peki, Control sistem gereksinimleri neler? Control kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…

CONTROL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? CONTROL KAÇ GB YER KAPLIYOR?

Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • CPU: Intel Core i5-7500U / AMD Ryzen 3 1300X veya daha iyisi
  • Grafik kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 veya daha iyisi
  • GPU: Nvidia GeForce RTX 2060
  • Bellek: 8GB
  • DirectX11

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • CPU: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 7 2700X veya daha iyisi
  • Grafik kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti / AMD Radeon VII veya üstü
  • GPU: Nvidia GeForce RTX 2080
  • Bellek: 16GB
  • DirectX 11 / DirectX 12
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Control sistem gereksinimleri neler? Control kaç GB yer kaplıyor?
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