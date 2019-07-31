Oyun dünyasında uzun bir süredir beklenen oyunlar arasında olan Control 27 Ağustos tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Özellikle yaz aylarında olmamızdan kaynaklı olarak oyun arayışına giren vatandaşlar Control'un çıkış tarihini iple çekiyorlar. Ancak Control oyunu birçok oyuncuyu oldukça üzecek. Peki, Control sistem gereksinimleri neler? Control kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…

CONTROL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? CONTROL KAÇ GB YER KAPLIYOR?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

CPU: Intel Core i5-7500U / AMD Ryzen 3 1300X veya daha iyisi

Grafik kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 veya daha iyisi

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060

Bellek: 8GB

DirectX11

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

CPU: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 7 2700X veya daha iyisi

Grafik kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti / AMD Radeon VII veya üstü

GPU: Nvidia GeForce RTX 2080

Bellek: 16GB

DirectX 11 / DirectX 12