Oyun dünyasında uzun bir süredir beklenen oyunlar arasında olan Control 27 Ağustos tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Özellikle yaz aylarında olmamızdan kaynaklı olarak oyun arayışına giren vatandaşlar Control'un çıkış tarihini iple çekiyorlar. Ancak Control oyunu birçok oyuncuyu oldukça üzecek. Peki, Control sistem gereksinimleri neler? Control kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…
CONTROL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? CONTROL KAÇ GB YER KAPLIYOR?
Minimum Sistem Gereksinimleri
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