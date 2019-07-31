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neler? 2.0 kaç GB yer kaplıyor?

Yarış oyunu tutkunlarının vazgeçemediği serilerden bir tanesi olan Dirt, serisi son oyunuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yarış oyunlarına adeta farklı bir boyut kazandıran yapımcı firma bu oyunda yarış pistlerini de bünyesinde bulunduruyor. Oyunu oynamak isteyen bireyler öncesinde neler? Aratmasını yapıyorlar. Peki, 2.0 kaç GB yer kaplıyor? İşte bu sorunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 31.7.2019 13:41
DiRT Rally 2.0 sistem gereksinimleri neler? DiRT Rally 2.0 kaç GB yer kaplıyor?

Codemasters'ın efsane serisi DİRT'in son çıkan oyunu yarış oyunu severlerin dikkatlerini çekmeyi başardı. Serinin ilk oyunundan beri yarış oyunu tutkunları tarafından sevilerek takip edilen DİRT, son çıkardığı oyunla sistemleri bir hayli zorlayacak. Peki, DiRT Rally 2.0 sistem gereksinimleri neler? DiRT Rally 2.0 kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…

DiRT Rally 2.0 sistem gereksinimleri neler?

DiRT Rally 2.0 minimum sistem gereksinimleri

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: 64bit Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
  • İşlemci: AMD FX4300 ya da Intel Core i3 2130
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD HD7750 ya da NVIDIA GTX650Ti
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: DirectX® uyumlu ses kartı

DiRT Rally 2.0 önerilen sistem gereksinimleri

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: 64bit versions of Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X ya da Intel Core i5 8600K
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD RX Vega 56 ya da NVIDIA GTX 1070
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: DirectX® uyumlu ses kartı

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DiRT Rally 2.0 sistem gereksinimleri neler? DiRT Rally 2.0 kaç GB yer kaplıyor?
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