Codemasters'ın efsane serisi DİRT'in son çıkan oyunu yarış oyunu severlerin dikkatlerini çekmeyi başardı. Serinin ilk oyunundan beri yarış oyunu tutkunları tarafından sevilerek takip edilen DİRT, son çıkardığı oyunla sistemleri bir hayli zorlayacak. Peki, DiRT Rally 2.0 sistem gereksinimleri neler? DiRT Rally 2.0 kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…

DiRT Rally 2.0 sistem gereksinimleri neler?

DiRT Rally 2.0 minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64bit Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

İşlemci: AMD FX4300 ya da Intel Core i3 2130

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD HD7750 ya da NVIDIA GTX650Ti

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX® uyumlu ses kartı

DiRT Rally 2.0 önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64bit versions of Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X ya da Intel Core i5 8600K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX Vega 56 ya da NVIDIA GTX 1070

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX® uyumlu ses kartı