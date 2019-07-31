DOOM sistem gereksinimleri neler? DOOM kaç GB yer kaplıyor?

Id Software şirketi tarafından geliştirilen efsane oyun serisi DOOM 2016 yılında çıkışını gerçekleştirdi. Hala oyuncular tarafından ilgiyle oynanan ve satın alınmaya devam eden oyunun sistem gereksinimleri de merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, DOOM kaç GB yer kaplıyor? İşte bu sorunun yanıtı…
Minimum sistem gereksinimleri
Önerilen sistem gereksinimleri:
Yukarıdaki özelliklerden de anlaşıldığı üzere oyuncuları zorlayacak bir sistem gereksinimi isteyen DOOM'un eski nesil bilgisayarlarda akıcı bir performans vermesini beklemek zor gözüküyor.