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neler? DOOM kaç GB yer kaplıyor?

Oyun dünyasının efsane serilerinden olan çıktığı 1993 yılından itibaren oyun severler tarafından sevilerek ve ilgiyle oynanıyor. Son oyunu 2016 yılı itibariyle oyuncularla buluşan DOOM’un yapımcısı ise Bethesta’ydı. Oyunu gerek hikâye gerekse çevrimiçi özelliği ile oynamak isteyen bireyler sistem gereksinimlerini araştırıyorlar. Peki, DOOM neler? DOOM kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 31.7.2019 15:50
DOOM sistem gereksinimleri neler? DOOM kaç GB yer kaplıyor?

Id Software şirketi tarafından geliştirilen efsane oyun serisi DOOM 2016 yılında çıkışını gerçekleştirdi. Hala oyuncular tarafından ilgiyle oynanan ve satın alınmaya devam eden oyunun sistem gereksinimleri de merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, DOOM kaç GB yer kaplıyor? İşte bu sorunun yanıtı…

DOOM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? DOOM KAÇ GB YER KAPLIYOR?

Minimum sistem gereksinimleri

  • İşlemci: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2 GB
  • RAM: 8 GB
  • HDD: 55 GB
  • İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit versiyon)

Önerilen sistem gereksinimleri:

  • İşlemci: Intel Core i7-3770/AMD FX-8350
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 4 GB/AMD Radeon R9 290 4GB
  • RAM: 8 GB
  • HDD: 55 GB
  • İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit versiyon)

Yukarıdaki özelliklerden de anlaşıldığı üzere oyuncuları zorlayacak bir sistem gereksinimi isteyen DOOM'un eski nesil bilgisayarlarda akıcı bir performans vermesini beklemek zor gözüküyor.

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