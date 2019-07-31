GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 sistem gereksinimleri belli oldu mu?

Grand Theft Auto oyun severlerin en sevdiği serilerin başına geliyor. İlk oyunundan beri tüm dünyada her zaman oynanmış ve firması olan Rockstar tarafından da sürekli üstüne koyarak ilerleyen GTA serisi 5. Oyunuyla da oyuncuların büyük beğenisini kazanmıştı. GTA 6'nın çıkış tarihi ise oyuncular tarafından merak konusu oluyor. Konuyla ilgili Rockstar Games'ten kesin bir açıklama yapılmadı ve sistem gereksinimleri belli değil. İşte GTA 6 ile ilgili tüm detaylar…

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in GTA 6'yı ne zaman çıkaracağı oyun severler tarafından merak konusu olmaya devam etse de konuyla ilgili ortaya atılan birkaç iddia bulunmakta. Bunlardan başlıca olanları; GTA 5'in satış rakamlarında hala zirveye oynamasından dolayı Rockstar Games'in GTA 6'nın çıkışını daha da ileri bir tarihe atacağı olurken, bir diğer iddia ise GTA 6'nın çıkış tarihinin 2020 olacağı yönünde oldu.

GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NASIL OLACAK?

Grand Theft Auto 6'nın da GTA 5'de olduğu gibi optimizasyon dostu bir oyun olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Rockstar Games'in bu işi çok iyi yapması ve GTA 5 gibi harika grafiklere sahip olan bir oyunun standartın altında bilgisayarlarda bile akıcı bir şekilde çalışması bu iddiaları güçlendiriyor.