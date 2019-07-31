HİTMAN 2 sistem gereksinimleri neler? Hitman 2 kaç GB yer kaplıyor?

Oyun dünyasının sevilen serilerinden olan Hitman son oyunuyla da kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı. Özellikle uygun fiyatlara kaliteli bir oynayış ve grafik sunan oyunun sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Hitman 2 sistem gereksinimleri neler? Hitman 2 kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…

HİTMAN 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? HITMAN 2 KAÇ GB YER KAPLIYOR?

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940

RAM: 8 MB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

DirectX: Version 11

Depolama: 60 GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 / Windows 8 (8.1) veya Windows 10

İşlemci: Intel CPU Core i7 3770 3,4 GHz / AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz

RAM: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 770 / AMD GPU Radeon R9 290

Depolama: 60 GB