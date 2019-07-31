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2 neler? Hitman 2 kaç GB yer kaplıyor?

Geçtiğimiz yıl 3 ayrı platformda satışa sunulan 2 oyunu, oyuncular tarafından oldukça sevilmiş ve iyi rakamlar satmayı başarmıştı. Oyun dünyasının sevilen serilerinden olan Hitman serisi uygun fiyatı ile de oyuncuların dikkatini çekiyor. Oyun severler oyunu satın almadan önce ‘HITMAN 2 neler’ sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, ‘Hitman kaç GB yer kaplıyor?’ İşte bu soruların yanıtı…

Giriş Tarihi: 31.7.2019 17:22
HİTMAN 2 sistem gereksinimleri neler? Hitman 2 kaç GB yer kaplıyor?

Oyun dünyasının sevilen serilerinden olan Hitman son oyunuyla da kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı. Özellikle uygun fiyatlara kaliteli bir oynayış ve grafik sunan oyunun sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Hitman 2 sistem gereksinimleri neler? Hitman 2 kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…

HİTMAN 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? HITMAN 2 KAÇ GB YER KAPLIYOR?

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940

RAM: 8 MB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

DirectX: Version 11

Depolama: 60 GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 / Windows 8 (8.1) veya Windows 10

İşlemci: Intel CPU Core i7 3770 3,4 GHz / AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz

RAM: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 770 / AMD GPU Radeon R9 290

Depolama: 60 GB

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HİTMAN 2 sistem gereksinimleri neler? Hitman 2 kaç GB yer kaplıyor?
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