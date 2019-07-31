MOBA oyunları arasında bambaşka bir yeri olan ve son yıllarda oyun dünyasının en çok oynanan oyunu olan League Of Legends'in bir modu olarak gelen TFT kısa sürede oyun severlerin beğenisini kazandı ve ciddi bir oyuncu kitlesi kazandı. Oyun LOL'de olduğu gibi fazla bir sistem gereksinimi istemiyor. Ancak yine de bilgisayarında LOL'ü oynayamayan bireyler TFT'yi oynayabilecekler mi merak ediyorlar. Peki, LoL Teamfight Tactics (TFT) Sistem Gereksinimleri neler? İşte yanıtı…

LOL TEAMFİGHT TACTİCS (TFT) SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

LoL Teamfight Tactics Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 2 GHz işlemci (SSE2 instruction set veya daha iyisini desteklemeli)

RAM: 1 GB RAM (Windows Vista ve üstü işletim sistemleri için 2 GB RAM)

HDD: 8 GB boş disk alanı

Ekran kartı: Shader version 2.0 destekli grafik kartı

Ekran: 1920×1200'e kadar ekran çözünürlüğü

Direct X: DirectX v9.0c veya daha iyisi

İşletim sistemi: Windows XP (Service Pack 3 ONLY), Windows Vista, Windows 7, Windows 8, veya Windows 10

LoL Teamfight Tactics Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 3 GHz processor

RAM: 2 GB RAM ( Windows Vista ve üstü işletim sistemleri için 4 GB RAM)

HDD: 12 GB boş alan

Ekran kartı: Nvidia GeForce 8800/AMD Radeon HD 5670 veya dengi (512 Mb VRAM yeri olması lazım)

Direct X: DirectX v9.0c veya daha iyisi

İşletim sistemi: Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, veya en sonb güncellemesi yüklü Windows 10

Her ne kadar League Of Legends'in içinde bir mod olsa da TFT'nin akıcı bir oyun olmaması ve satranç mantığında olmasından dolayı, fps düşüşleri veya çok düşük olmadığı sürece düşük fps sorunu oyuncuları çok fazla etkilemiyor.