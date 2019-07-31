Orta çağda geçen bir yakın dövüş oyunu olan Mordhau içerisinde bulundurduğu farklı oyun modları ile oyuncuları kendine çekmeyi başarıyor. Karakter animasyonları her ne kadar eleştirilse de farklı yapısıyla birçok oyunun dikkatini çekmeyi başarmış ve kısa sürede oyun dünyasında bomba etkisi yaratmıştır. İlk günlerdeki etkisi olmasa da hala ciddi bir oyuncu kitlesine sahip olan Mordhau sistem gereksinimleri neler? Mordhau kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…
Mordhau Sistem Gereksinimleri (Minimum)
Mordhau Sistem Gereksinimleri (Önerilen)