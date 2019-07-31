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Aksiyon ve savaş oyunlarını harmanlayıp bir de yanına son dönemin en popüler oyun türü olan battle royale ekleyen Mordhau çıktığı ilk andan itibaren oyun severlerin gözdesi olmayı başardı. Kemik kitlesini koruyan ve paralı bir oyun olmasına karşın oldukça iyi bir oyuncu kitlesine sahip olan Mordhau’nun sistem gereksinimleri oyun severler tarafından merak ediliyor. Peki, ? İşte bu sorunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 31.7.2019 17:28
Mordhau Sistem Gereksinimleri neler? Mordhau kaç GB yer kaplıyor?

Orta çağda geçen bir yakın dövüş oyunu olan Mordhau içerisinde bulundurduğu farklı oyun modları ile oyuncuları kendine çekmeyi başarıyor. Karakter animasyonları her ne kadar eleştirilse de farklı yapısıyla birçok oyunun dikkatini çekmeyi başarmış ve kısa sürede oyun dünyasında bomba etkisi yaratmıştır. İlk günlerdeki etkisi olmasa da hala ciddi bir oyuncu kitlesine sahip olan Mordhau sistem gereksinimleri neler? Mordhau kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…

MORDHAU SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? MORDHAU KAÇ GB YER KAPLIYOR?

Mordhau Sistem Gereksinimleri (Minimum)

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 10 64 Bit
  • İşlemci: Intel Core i5 - 4670 veya AMD eşdeğer
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 680 veya AMD eşdeğer
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Mordhau Sistem Gereksinimleri (Önerilen)

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 10 64 Bit
  • İşlemci: Intel Core i5 - 6600k veya AMD eşdeğer
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 veya AMD eşdeğer
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

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Mordhau Sistem Gereksinimleri neler? Mordhau kaç GB yer kaplıyor?
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