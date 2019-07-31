PUBG sistem gereksinimleri neler? 2019 PUBG kaç GB yer kaplıyor?

Her dönem dünya üzerinde belli bir oyun türünün oyun dünyasına damga vuruşuna şahitlik ediyoruz. MMORPG, FPS, MOBA ve son olarak Battle Royale, H1Z1 ile tanınmaya başlayan Battle Royale furyası, PUBG'nin çıkışı ile birlikte oyun dünyasına bomba gibi düştü. Ancak gerek optimizasyon sorunlarıyla, gerek istediği sistem gereksinimlerinin yüksek olmasıyla eski bilgisayarları bir hayli zorlayan ve hatta günümüz orta seviye bilgisayarlarında da iyi performans göstermeyen oyun, zaman içinde aldığı güncellemeler ile daha iyi duruma gelmiş bulunuyor. Peki, PUBG sistem gereksinimleri neler? Bilgisayarınız PUBG'yi kaldırır mı? İşte bu soruların yanıtları…
Minimum Sistem Gereksinimleri
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