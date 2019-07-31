PUBG sistem gereksinimleri neler? 2019 PUBG kaç GB yer kaplıyor?

Her dönem dünya üzerinde belli bir oyun türünün oyun dünyasına damga vuruşuna şahitlik ediyoruz. MMORPG, FPS, MOBA ve son olarak Battle Royale, H1Z1 ile tanınmaya başlayan Battle Royale furyası, PUBG'nin çıkışı ile birlikte oyun dünyasına bomba gibi düştü. Ancak gerek optimizasyon sorunlarıyla, gerek istediği sistem gereksinimlerinin yüksek olmasıyla eski bilgisayarları bir hayli zorlayan ve hatta günümüz orta seviye bilgisayarlarında da iyi performans göstermeyen oyun, zaman içinde aldığı güncellemeler ile daha iyi duruma gelmiş bulunuyor. Peki, PUBG sistem gereksinimleri neler? Bilgisayarınız PUBG'yi kaldırır mı? İşte bu soruların yanıtları…

PUBG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? PUBG KAÇ GB YER KAPLIYOR?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 işletim sistemi

İşlemci: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300 işlemci

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: nVidiaGeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 30 GB ve üzeri

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 işletim sistemi

İşlemci: Intel Core i5-4670 / AMD FX-8300işlemci

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: nVidiaGeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 30 GB ve üzeri