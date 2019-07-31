Rainbow Six Siege Sistem Gereksinimleri Neler? Rainbow Six Siege kaç GB yer kaplıyor?

Rainbow Six Siege çok fazla sistem gereksinimleri isteyen bir oyun olmasa da eski nesil bilgisayarlarda çalışması zor olan bir oyundur. Özellikle online rekabetçi yanının bulunmasından dolayı, oyunu 60 fps altında oynamak oldukça zor bir hal alıyor. Hala oldukça fazla oyuncu kitlesine sahip olan Rainbow'un kaç GB yer kapladığı oyun severler tarafından merak ediliyor. Peki, Rainbow Six Siege sisitem gereksinimleri neler? İşte yanıtı…
RAİNBOW SİX SİEGE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
Rainbow Six Siege Sistem Gereksinimleri (Minimum)
Tom Clancy's Rainbow Six Siege Sistem Gereksinimleri (Önerilen)