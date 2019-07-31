Rainbow Six Siege Sistem Gereksinimleri Neler? Rainbow Six Siege kaç GB yer kaplıyor?

Rainbow Six Siege çok fazla sistem gereksinimleri isteyen bir oyun olmasa da eski nesil bilgisayarlarda çalışması zor olan bir oyundur. Özellikle online rekabetçi yanının bulunmasından dolayı, oyunu 60 fps altında oynamak oldukça zor bir hal alıyor. Hala oldukça fazla oyuncu kitlesine sahip olan Rainbow'un kaç GB yer kapladığı oyun severler tarafından merak ediliyor. Peki, Rainbow Six Siege sisitem gereksinimleri neler? İşte yanıtı…

RAİNBOW SİX SİEGE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Rainbow Six Siege Sistem Gereksinimleri (Minimum)

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit zorunlu)

İşlemci: Intel Core i3 560 @ 3.3 GHz veya AMD Phenom II X4 945 @ 3.0 GHz

RAM: 6GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870 (DirectX-11 destekli ve 1GB VRAM)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Sistem Gereksinimleri (Önerilen)

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit zorunlu)

İşlemci: Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz veya better or AMD FX-8120 @ 3.1 Ghz or better

RAM: 8GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 (veya GTX760 / GTX960) veya AMD Radeon HD 7970 (veya R9 280x [2GB VRAM] / R9 380 / Fury X)