Efsane film serisi Starwars'ın fanatikleri bilgisayar ve konsol oyunlarında da Starwars'ı oynamak istiyor. Bu noktada oynanabilecek en büyük Starwars serilerinden olan Battlefront birinci oyunun aksine ikinci oyunda ortalama 4 saatlik bir hikaye modu da getirdi. Peki, Star Wars Battlefront II sistem gereksinimleri neler? Star Wars Battlefront II kaç GB yer kaplıyor? İşte yanıtı…
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 SP1, Windows 8.1 ve Windows 10
İşlemci(AMD): AMD FX-6350
İşlemci (Intel): Intel Core i5 6600K
Bellek: 8GB RAM
Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB
Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 660 2GB
DirectX Sürümü: 11.0
İnternet Bağlantısı: En az 512 KBPS
Diskteki Boyutu: 15 GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
İşlemci(AMD): AMD FX 8350 Wraith
İşlemci (Intel): Intel Core i7 6700
Bellek: 16GB RAM
Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon RX 480 4GB
Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
DirectX Sürümü: 11.1
İnternet Bağlantısı: En az 512 KBPS
Diskteki Boyutu: 15 GB