Efsane film serisi Starwars'ın fanatikleri bilgisayar ve konsol oyunlarında da Starwars'ı oynamak istiyor. Bu noktada oynanabilecek en büyük Starwars serilerinden olan Battlefront birinci oyunun aksine ikinci oyunda ortalama 4 saatlik bir hikaye modu da getirdi. Peki, Star Wars Battlefront II sistem gereksinimleri neler? Star Wars Battlefront II kaç GB yer kaplıyor? İşte yanıtı…

STAR WARS BATTLEFRONT II SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?



Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 SP1, Windows 8.1 ve Windows 10

İşlemci(AMD): AMD FX-6350

İşlemci (Intel): Intel Core i5 6600K

Bellek: 8GB RAM

Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB

Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 660 2GB

DirectX Sürümü: 11.0

İnternet Bağlantısı: En az 512 KBPS

Diskteki Boyutu: 15 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci(AMD): AMD FX 8350 Wraith

İşlemci (Intel): Intel Core i7 6700

Bellek: 16GB RAM

Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon RX 480 4GB

Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

DirectX Sürümü: 11.1

İnternet Bağlantısı: En az 512 KBPS

Diskteki Boyutu: 15 GB