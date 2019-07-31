Wolfenstein: Youngblood sistem gereksinimleri neler? Wolfenstein: Youngblood kaç GB yer kaplıyor?

Soluksuzca düşmanlarla savaşıp adam öldürebileceğiniz oyunlardan olan Wolfenstein serisi son oyunu olan Youngblood ile yine oyun severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Çıktığı ilk günden beri FPS yürü oyunları seven vatandaşlar tarafından oldukça beğenilen Wolfenstein serisi yine oyun dünyasına Wolfenstein: Youngblood oyunu ile damga vurdu. Peki, Wolfenstein: Youngblood sistem gereksinimleri nelerdir? İşte bu sorunun yanıtı…

WOLFENSTEİN: YOUNGBLOOD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? WOLFENSTEİN: YOUNGBLOOD KAÇ GB YER KAPLIYOR?

Minimum sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Win7, 8.1 veya 10 (64-Bit versiyonlar)

İşlemci: AMD FX-8350/Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-3570/i7-3770

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 770 4GB, GTX1650 veya AMD eşdeğeri

Depolama: 40 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Win7, 8.1, or 10 64-Bit

İşlemci: AMD FX-9370/Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-4770

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB, RTX2060 veya AMD eşdeğeri

Depolama: 40 GB boş alan