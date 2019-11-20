Google Stadia nedir? Google Stadia ne zaman çıkacak?

Oyun platformlarının büyük bir kitleyi elinde bulundurması Google'ı da harekete geçirdi. Steam'in tekelinde olan piyasaya önce Epic Games ciddi bir çıkış yaparak kullanıcı çekmeye başladı. Son olarak Google Stadia ile ilgili bilgilerde geldi. Google'ın aylık belli bir ücret karşılığında donanım fark etmeksizin oyunları oynayabileceğiniz oyun platformu Google Stadia'nın Türkiye geliş tarihi ve fiyatları hakkında açıklama yapıldı. Peki, Google Stadia ne zaman yayınlanıyor? Google Stadia ne kadar olacak? İşte yanıtı…

Ne zaman yayınlanıyor?

Google donanım şefi Rick Osterloh, bir süre önce Google Stadia'nın 19 Kasım 2019 günü kullanıma açılacağını kaydetmişti. O büyük gün geldi çattı. Kullanıcılar artık aylardır beklediği platformla tanışabilecekler.

Hizmet bedeli ne kadar olacak?

Şimdilik resmi açılış için bir düzine kadar oyun ile anlaşan Google 'Premium abonelik' için yıllık 130 dolar ücret talep ediyor. Önden abonelik alanlar ayrıca bir arkadaşlarını 3 ay boyunca ücretsiz olarak bu abonelikten yararlandırabilecek. Stadia'nın aylık standart aboneliği (Stadia Pro) ise 10 dolar olacak.

Stadia bünyesindeki oyunları ücretsiz olarak da oynamanın mümkün olacağı ancak oyunların daha düşük çözünürlükle oynanabileceği belirtiliyor. Stadia televizyonlarda Google'ın uygulamalar platformu olan Chromecast Ultra aygıtı üzerinden, bilgisayarlarda ve telefonlarda ise Chrome tarayıcısı üzerinden çalışacak.

Google Stadia'nın yarın yapacağı lansmanla oyunculara sunacağı oyunlar, geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Bulut tabanlı oyun hizmetinin sadece 12 oyunla gelecek olması, zayıf bir lansman olarak yorumlanıyordu. Ancak Stadia, beklentilere şimdiden cevap vererek oyun listesini genişletmeye başladı.

Aynı sistem EA Access'te de var

Stadia nedir diye merak edenler bir nebze EA Access kullananlar daha aşina olacak gibi gözüküyor. Özetlemek gerekirse bir oyun platformu düşünün ve içinde belli oyunlar var. Bu oyunların hepsini oynamak tek tek mümkün mü? Bu sistemlerle mümkün ve cüzi rakamlar. Aylık belli bir fiyat ödeyerek oyunların hepsine sahip olmak mümkün. Böylece oyun dünyası paylaşılabilir bir hale geliyor ve sınırsız dünyanın keyfi bir başka oluyor.

Türkiye'ye ne zaman geliyor?

Stadia ilk aşamada 14 ülkede kullanıma geçecek. Bunlar ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, İsveç, Fransa, İtalya. Belçika, Finlandiya, İrlanda, Hollanda, Norveç, İspanya ve Danimarka olacak. Stadia'nın Türkiye'ye ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor. Türkiye'de olmamasının sebebi ise Google'ın yaptığı açıklamalara göre 720p/60fps deneyim için 10 Mbps indirme ve 1 Mbps yükleme, 4K'da oynamak için 35 Mbps indirme hızı gerekiyor. Bu sistemleri Türkiye'de kaldırabilecek alt yapı hizmetleri maalesef bulunmuyor.

Desteklenen oyunlar açıklandı

Google Stadia oyun platformu için ilk etapta 12 oyun duyurulmuştu, bunlara ilaveten 10 oyunun daha platforma geldiği açıklandı. Önce oyunların neler olduğuna bakalım.

Assassin's Creed Odyssey

Attack on Titan: Final Battle 2

Destiny 2: The Collection (Stadia Pro)

Farming Simulator 2019

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Grid 2019

GYLT

Just Dance 2020

Kine

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Rage 2

Red Dead Redemption 2

Rise of the Tomb Raider

Samurai Shodown (Stadia Pro)

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Thumper

Tomb Raider: Definitive Edition

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood