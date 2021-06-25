Minecraft indirme işlemi! Ücretsiz Minecraft nasıl indirilir?

Dünya genelinde oldukça hızlı şekilde popüler olan Minecraft, günümüzde halen her yaştan oyuncu tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Birşeyler inşa etmeyi, açık dünyada keşif yapmayı ve FPS oyunlarında görmeye alışık olduğumuz 1'e 1 savaşmayı oyunculara mümkün kılıyor. Bağımsız oyun kutusu ve hayatta kalma oyunu olarak tanımlanan oyunu orijinal sürümle satın almak yerine ücretsiz indirme yoluna gitmek isteyen oyun severler Minecraft ücretsiz olarak nasıl yüklenir? Sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, Minecraft nasıl indirilir? İşte merak edilen tüm detaylar…
Başlatıcıyı yükle: Oyun başlatıcısını indirdikten sonra inen dosyayı çalıştırman gerekir. Bu işlemle birlikte oyun yüklemeninhemen başlaması gerekmektedir. Yüklemeyi eksiksiz olarak tamamlamak için ekranda çıkan yönlendirmeleri takip etmen gereklidir. Oyunun yüklemesi ve kurulumu esnasında işlemin sorunsu olarak gerçekleşmesi önemlidir. Ama Minecraft indirme ve kurulum esnasında herhangi bir sorunla karşılaşılması halinde help.mojang.com adresine başvurarak resmi yardım alınabilmektedir.
Başlatıcıyı aç: Minecraft oyununun yükleme safhası bittikten sonra oyun başlatıcısı hemen açılacaktır. Eğer ki yükleyici beklenildiği gibi hemen başlamazsa yükleme yapılan dizinden girerek oyun başlatılabilir.
Bir hesap kaydet: Oyunun başlatıcısı açıldığında oyun için gerekli ücretin ödenip ödenmediğini anlamak için giriş bilgileri talep edilecektir. Daha önceden bir hesap oluşturmadıysan "Kaydol" kısmına tıkla. Hesap oluşturmadığın takdirde ücretsiz olarak sunulan demo versiyonunu dahi oynaman mümkün değildir.
Bu kısımda "Kaydol"a tıkladığın anda kullandığın internet tarayıcısı üzerinden yeni hesap oluştırmak adına Mojang İnternet sitesine yönlendirme yapacak yeni bir sekme açılır. Bu kısımda kullanıcı adı ve şifre belirlemen gereklidir. Bunun için ekranda sunulan yönergeleri takip etmen gerekir. Kayıt işleminin doğrulanabilmesi için e-posta gönderilecektir. Bu e-postayı almak için kullanmış olduğun bşr e-posta adresini de sisteme girmen gereklidir. Tüm bu işlemler sonrasında dilersen ücret ödeyerek tam sürüm lisansını alır dilersen de deneme amaçlı oyunculara sunulan demo versiyonu ücretsiz olarak oynayabilirsin. Tercih senin, keyifli oyunlar…