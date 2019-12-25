Genç girişimci sayısıyla dünyanın gündeminde olan Türkiye'de melek yatırımcılar da en parlak yatırım alanlarını belirleyip bu alanlara yönelik proje yapan girişimlere destek veriyor.

Türkiye'nin ilk faizsiz yatırım ağı olan Maqasid Melek Yatırımcı Ağı'nın Kurucusu Yavuz Selim Sılay, 2020'de kazanç sağlayacak alanlarla ilgili, "Endüstri 4.0'ın 9 ana devrimi var. Bunların tamamında Türkiye'deki girişimciler için çok büyük fırsatlar yatıyor. Otonom robotlar, simülasyon teknolojileri, sistem entegrasyonu, İoT dediğimiz nesnelerin interneti. Sağlık teknolojileri özellikle bioteknoloji ve bio girişimlerin önü çok açık. Tarım teknolojileri, siber güvenlik, bulut bilişim tarafında ilerleyen firmaların önü açık olacak. Enerji teknolojileri ve yenilenebilir enerji alanında da 2020'ye yönelik yatırım planlarımız var. AR, VR ve Big Data, 3D yazıcılar da burada çok önemli" diye konuştu.

Yavuz Selim Sılay ve Dof Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, A Para'da Şafak Tükle Uysal'ın hazırladığı Teknoloji ve Finans Programı'nda geleceğin teknolojilerini anlattı.

2020, Türkiye için sıçrama yılı olacak

600 FİRMAYLA GÖRÜŞME

Bugüne kadar 600 firmayla birebir görüşmeler yaptıklarını ve 60'ını yatırımcılarla buluşturduklarını dile getiren Sılay, "En çok sağlık, teknoloji enerji, eğitim, e-ticaret alanlarına odaklandık. Bu alanlarda çok başarılı firmalarımız var. İki defa yatırım almış bir tarım teknolojisi firmamız var. Değerlemesini 6 ayda iki katına çıkardı. İlaç sektöründe PRP ilaç diye yakında zamanda yatırım anonsunu yaptığımız 5 milyon TL değerlemeden bir yatırımımız oldu. Amaç burada firmaları melek yatırımla fonlara taşımak, yatırım derinliğini artırmak. Türkiye'de en az 7-8 round yatırım alacak şekilde bir derinlik için çalışıyoruz. Bunu da faizsiz ilkelerle yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Birçok üniversite ile iç içe çalıştıklarını, ilk kriterlerinin ise faizsiz finans ilkeleri olduğunu vurgulayan Sılay, firmaların aldığı krediyi faizde değil, büyüme ya da teknolojisini geliştirmesine harcaması gerektiğini kaydetti.

BÜYÜYEN SEKTÖRLERE YATIRIM

Büyüyen sektörlere yatırım yaptıklarını dile getiren Sılay yatırım koşullarını ise şöyle sıraladı: "Fikri mülkiyet hakkı çok önemli. Sahip olduğu patenti sahada uygulama hakkı

var mı ona bakıyoruz. Biz anonim şirketlerle yatırım boyutunda ilgileniyoruz. Limited şirketlere yatırım yapılmıyor. Firmaları dışa açıyoruz. Her şeyden önemlisi projeye inanan azimli insanlar." 2020'nin Türkiye için sıçrama yılı olacağını söyleyen Sılay, derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye'nin notunu yükseltmeye hazırlandıklarını ifade etti. Sılay, "Faizsiz finansmanın çeşitlendirilmesini istiyoruz. Uluslararası yatırımcılar İstanbul'u yatırım merkezi olarak görüyor. Dolayısıyla fırsata hazırsanız biz de yatırıma hazırız" dedi.

Sılay, 19-21 Şubat arasında İmagine Tomorrow adında uluslararası bir girişimcilik etkinliğinin yapılacağını, buraya 300 üniversitenin katıldığını söyledi. Silay, 50 projenin kabul edileceği etkinliğe genç girişimcilerin başvurması için de çağrı yaptı. ağında biz çok küçük bir noktadayız. Bir start-up'ın gelişmesi için inanılmaz imkân sağlıyor melek yatırımcı desteği. Doğru fikirlere sahip insanlar mutlak suretle desteklenmeli" dedi.

GİRİŞİMCİ ŞİRKETLER DESTEKLENMELİ

Teknoloji alanındaki girişimlerden Dof Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan ise, çok zor bir yoldan geçmelerine rağmen başarabileceklerine inandıkları için vazgeçmediklerini ve bugün 56 ülkeye ihracat yapan bir şirket haline geldiklerini söyledi. Mertcan, 2010'da nihai ürünlerini çıkardıktan sonra 2011'de ilk defa yurtdışına açılmakla birlikte serüvenlerinin hız kazandığının altını çizdi.

Özellikle temalı parklara teknolojik ürünler ürettiklerini dile getiren Mertcan, "Tamamen otonom çalışan gerek depoların gerekse dijital fabrikaların içerisinde İoT sistemler ya da 5G kullanan sistemlere entegre cihazlar geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Bugüne kadar hiç melek yatırımcıyla çalışmadıklarını ancak girişimci şirketlerin melek yatırımcılara çok ihtiyacı olduğunu vurgulayan Mertcan, "Dünyadaki melek yatırımcı ağında biz çok küçük bir noktadayız. Bir start-up'ın gelişmesi için inanılmaz imkân sağlıyor melek yatırımcı desteği. Doğru fikirlere sahip insanlar mutlak suretle desteklenmeli" dedi.