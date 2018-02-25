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Zaman makinesine tek yönlü bilet Geleceğe Dönüş’ten, Doktor Who’ya, Yıldızlararası’ndan Arif V 216’ya pek çok filmde zamanda yolculuk yapılıyor. Peki insanların hayal gücünü tetikleyen bu yolculuğu yapmak mümkün mü? Cevap evet. Ama bu tek yönlü bir yolculuk!