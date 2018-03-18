Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Pazar Sabah Haberleri > İtalya’nın ortasında yeşil şölen

İtalya’nın ortasında yeşil şölen

Üzüm bağları, zeytin bahçeleri, selvi ağaçları ve ayçiçeği tarlalarıyla pitoresk manzaraları önünüze seriyor Toscana. İtalya’nın bu yemyeşil bölgesindeki köylerde gezinirken tarihin içinde yürüyormuş hissine kapılıyorsunuz... Bu büyüleyici köylerden biri de Asciano

FATOŞ PUR Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 16:31
İtalya’nın ortasında yeşil şölen

Hiç şüphe yok ki, Toscana herkesin görmek istediği yerlerin başında geliyor. Rönesans'ın doğduğu topraklar, tarihi şehir ve kasabaları, eşsiz lezzetleri ile pek çok filme konu olmuş, pek çok sanatçıyı etkilemiş.
Toscana'ya ziyaret edecekseniz, birkaç günün yeterli olmayacağını baştan söyleyelim. Sadece Siena'nın tadını çıkarmak için bile az iki güne ihtiyacınız var. Ancak bölgedeki diğer kasabaları ve köyleri de kaçırmak istemeyeceğinize eminim. Defalarca gittiğim Toscana'nın birbirinden güzel köylerinden biri de, Siena iline bağlı Asciano...

ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya’nın ortasında yeşil şölen
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN