İtalya’nın ortasında yeşil şölen

Hiç şüphe yok ki, Toscana herkesin görmek istediği yerlerin başında geliyor. Rönesans'ın doğduğu topraklar, tarihi şehir ve kasabaları, eşsiz lezzetleri ile pek çok filme konu olmuş, pek çok sanatçıyı etkilemiş.

Toscana'ya ziyaret edecekseniz, birkaç günün yeterli olmayacağını baştan söyleyelim. Sadece Siena'nın tadını çıkarmak için bile az iki güne ihtiyacınız var. Ancak bölgedeki diğer kasabaları ve köyleri de kaçırmak istemeyeceğinize eminim. Defalarca gittiğim Toscana'nın birbirinden güzel köylerinden biri de, Siena iline bağlı Asciano...