İçimizdeki Hulusi Kentmen kazanacak

Türkiye'deki 3.5 milyon sığınmacıya teknoloji sınıflarında dil ve eğitim olanağı sunan Hayata Destek Teknoloji Sınıfı projesi içimizdeki Hulusi Kentmen'i ortaya çıkarabilir. Suriyeli sığınmacılar konusunda toplumsal sorumluluk almada katılımın çok eksik kaldığını görünce gözümün önüne eski Türk filmlerinden iki önemli oyuncu geliyor. Biri yufka yürekli Hulusi Kentmen diğeri taş kalpli karakterlerin unutulmaz oyuncusu Erol Taş.

GÖNÜLLÜ KATKI ARTMALI

Erol Taş'a derin bir hayranlık beslesem de pek çok kişi gibi Hulusi Kentmen karakterlerine kanım kaynar. Hulusi Kentmen gibilerin kazanmasını isteriz. Suriyeli sığınmacılarla ilgili aklımda benzer bir düşünce var. Türkiye'de eğitimli insanların evini, yakınlarını kaybetmiş Suriyeli çocukların ve ailelerin yardım çağrısına gönüllü katkısını artırmak şart. Para olarak değil, insan olarak, zaman olarak katkı artmalı. Sosyal girişimcilik yeteneklerini daha çok kullanabiliriz. Suriyeli sığınmacıların ortaya çıkmasının sebebi ne olursa olsun bu sorun Türkiye'nin her kesiminin onlara sahip çıkmasıyla aşılabilir. Önceleri duruma kızan insanların bence ilk dokunuşa ihtiyacı var.

PROJE BİR FIRSAT

İşte Hayata Destek Derneği ve Google.org'un başlattığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da işbirliğiyle ilk adımı atılan Teknoloji Sınıfı projesi böyle düşünenler için bir fırsat. Somut duruma duyarsız kalmak yerine çözüm yöntemleri geliştirmek zorundayız. Eğitimli insanların desteği büyük önem taşıyor. Hatta teknoloji yazarı olarak teknoloji sınıflarını yeterli bulmuyorum. Aklıma gönüllü buluşmaları tetikleyecek öneriler geliyor. Sadece teknoloji eğitimi için bir araya gelmek yetmez. Gönüllü birlikteliği arttıracak Suriyeli sokak şarkıcılarının melodilerinde, oyuncuların tiyatro ve kısa film gösterilerinde de buluşmaya ihtiyacımız var. Proje, Türk ve mülteci çocuklar ile yetişkinlerin bir araya gelerek etkileşim içerisine girebilecekleri, mültecilerin Türkçe öğrenip, online eğitim programlarına katılabilecekleri ve sosyal hizmet olanaklarına web üzerinden erişebilecekleri teknoloji sınıfları kurulması hedefiyle hayata geçirildi. İlk etabı tamamlandı. Projenin ilk fazında Adana, Ankara, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kilis, Mersin, Şanlıurfa'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seçilen ve mülteci çocukların yoğunlukla devam ettikleri okullar ile Hayata Destek'in Şanlıurfa ve Hatay Toplum Merkezleri'nde teknoloji sınıfları kuruldu.

24 FARKLI KURS

Mültecilerin yoğun olarak yaşadıkları şehirlerde açılan 10 teknoloji sınıfından ilk beş haftada 9 bine yakın çocuk yararlanırken, Hayata Destek Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezleri işbirliği ile uzun dönemli 24 farklı dil ve meslek kursu düzenlendi. Hayata Destek Teknoloji Sınıfı projesi, on binlerce insanın hayatına dokunacak. Proje ile ilgili YouTube video linki: https://youtu. be/0E8JD8BItRc

SURİYE SORUNU İÇİN ÖZEL ARAMA

'Suriye İçin Arama' adı verilen, insanların Suriye ve mülteci krizi ile ilgili en çok sorulan beş soruya yanıt bulabilecekleri yeni bir site yayına girdi. Her soru, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerini Google Haritalar, uydu görüntüleri, videolar, fotoğrafları mültecilerin hikayeleri ile birleştirerek detaylarıyla keşfetmeyi sağlayacak. Google Arama Trendleri'yle insanların krizin ölçeğini anlamak istediklerini görüyoruz. "Suriye'de ne oluyor?", "Mülteci nedir?" soruları Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ta geçen yıl arama trendlerinin ilk sıralarında yer aldı. Sadece 2016'da Suriye ve Suriyelilerle ilgili on milyonlarca kez arama yapılmış. Son altı yılda, tüm dünyada aramaların "Suriyeli mülteciler nereye gidiyor?" sorularından "Suriye savaştan önce nasıldı" gibi daha derin nitelikte sorulara yöneldiğini gördük. 'Suriye İçin Arama' web sitesi: http://searchingforsyria.org/