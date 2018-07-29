Ölümün gözlerinin içine baktım

Bir uyuşturucu kaçakçısı silahını, 14 yaşındaki Richarlison'un alnına dayayıp gözlerinin içine baktı. Genç adamın tek suçu, uyuşturucu baronunun 'işleri yürüttüğü' sokakta top oynamaktı. Top oynama bahanesiyle 'mal sattığını' sanmıştı. Eline tetiğe götürdü... Birkaç saniye bekledi... Ve sonra "Bir daha gelirseniz tetiğe basarım" deyip Richarlison'un hayatını bağışladı. Richarlison da ardına bakmadan uzaklaştı ve o sokağa bir daha hiç dönmedi.
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Brezilya
'nın Nova Venecia şehrinde doğmuştu Richarlison. Yaşadıkları bölge, Vila Rubia, fakirliğin ve suçun kol gezdiği bir yerdi. Beş kardeştiler. Babası taş ustası annesi ise temizlikçiydi. Zar zor geçiniyorlardı. Richarlison'un yaşıtları için o bölgede en yaygın geçim yolu uyuşturucu satmaktı. Ama o hiç bulaşmadı kirli işlere. Parasız kalmayı tercih etti. Sokakta çikolata ve dondurma sattı uyuşturucu yerine. Her gün onu ikna etmeye çalışanlar çıkıyordu. "Bırak dondurma satmayı, kestirmeden zengin ol" diye... Fakat Richarlison de Andrade hiç yolunu şaşırmadı. Onun şu hayatta tek bir tutkusu vardı: Futbol... Ve alnına silah dayanan o gün, kesin olarak kafasına koydu. Futbolcu olup bu kabustan uyanacaktı. Hayatının ikinci dönüm noktası, lokal bir takımda top oynarken Renato Velasco isimli bir işadamıyla tanışması oldu. Richarlison'daki potansiyeli fark eden Velasco'nun desteğiyle başlayan futbol yolculuğu onu, 2016'da Brezilya birinci ligine, Fluminense'ye kadar taşıdı. Orada parlayan yıldızı sayesinde de hayalleri gerçek oldu ve geçen yaz tam da Ajax'la anlaşmanın eşiğine gelmişken 12.5 milyon euroya Watford'a imza attı. Dondurma satıcısı çocuk, sabrının ve iradesinin ödülünü almıştı. Artık İngiltere'de oynayacaktı.
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Brezilyalı forvet, hafta içinde de tam 45 milyon euro'ya Everton'a transfer oldu. Çok değil birkaç sene öncesine kadar, mafyanın kol gezdiği sokaklarda top peşinde koşan, anne-babası o daha yedi yaşındayken ayrılan, dondurma satarak harçlığını çıkarmaya çalışan çocuk, artık 140 yıllık bir formanın sorumluluğunu sırtlayacak... Cenk Tosun
'un yeni partneri, Liverpool
'un mavi yakasının hasret kaldığı parlak günlerine dönmesi için ter dökecek. Evet Richarlison daha 21 yaşında. Ama vaktiyle ölümün gözlerinin içine bakan bir adam için hiç bir görev, hiçbir macera çok da korkutucu olmasa gerek...