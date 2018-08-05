Transferde son düzlük...

Higuain-Bonucci: Transfer
döneminin şu sıralar en sıcak ikilisi Arjantinli golcü ile İtalyan stoper... Juventuslu golcü Milan'a imza attı, karşılığında da Bonucci'nin eski kulübüne dönmesi bekleniyor. İtalyan savunmacı geçen sezon Juventus'tan Milan'a 42 milyon euro'ya transfer olmuştu. Chelsea de son ana kadar Higuain'i renklerine katmaya çalıştı hatta Olivier Giroud
'u Marsilya'ya satıp, Higuain için bütçe yaratmayı denedi ama görünen o ki Londra kulübü istediği golcüyü başka bir adreste aramak zorunda kalacak.
Thiago Maia: West Ham United
, bu transfer döneminde 100 milyon sterlin barajını aşacak gibi görünüyor. Yeni hedefleri, Lille'de forma giyen Brezilyalı defansif orta saha Maia. 21 yaşındaki oyuncu için 20 milyon sterlin civarı bir teklif yapmaya hazırlanan Londra kulübü, yeni menajerleri Pellegrini'nin bu mevki için talebini de karşılamış olacak. Transfer gerçekleşirse Maia, West Ham'ın bu yaz sekizinci transferi de olacak. Yavaşlamaya pek de niyetleri yok gibi... Bir yandan da Portekiz'e de çıkartma yaparak Porto'nun ve Benfica'nın genç forvetleri Marega ile Felix için de girişimlerde bulunuyorlar.
Mateo Kovacic:
Dünya ikincisi Hırvatların sadece sürekli 11'de oynayan oyuncuları değil, kadrodaki hemen hemen tüm isimleri piyasanın da gözdesi durumunda. Bunlardan biri de Real Madrid
'de forma giyen merkez orta saha oyuncusu Kovacic. Daha çok süre alabileceği bir takıma gitmek isteyen yetenekli oyuncu için kapıyı çalan Manchester United
oldu. 53 milyon sterlinlik bir tekliften söz ediliyor. Ancak 24 yaşındaki oyuncunun, Mourinho'nun tarzını sevmediğini ve Manchester'ın kendisi için uygun bir seçim olmadığını belirterek teklifi reddettiği belirtiliyor.
Luka Modric:
Dünya Kupası'nın tartışmasız yıldızı Modric'in, Real Madrid'den ayrılıp İtalya'ya gideceği haberleri ayyuka çıkmış durumda. 32 yaşındaki maestronun talibi ise, yeni sezonda Juventus'un hegemonyasına son vermek için kesenin ağzını açan Inter... Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ı Roma'dan alan Milano kulübü, Bayern Münih
'in Şilili yıldızı Vidal ve Modric'le de temas halinde... Real Madrid'in, Makelele olayında olduğu gibi buna pişman olup olmayacağını ise zaman gösterecek.