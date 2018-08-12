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İki dakika uyanık olun! Ömrümüzün üçte birini uyuyarak geçiriyoruz ama rüyalarımızı tam olarak hatırlayamıyoruz, peki neden? Bu sorunun net bir cevabı yok. Ama gece uykudan kalkıp iki dakika uyanık kalmak rüyalarınızı daha çok hatırlamanızı sağlayabiliyor