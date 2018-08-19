10 dakika içinde kaleci bulunur!

Bir halı saha maçı organize ettiniz arkadaşlarınızla, sahayı ayarladınız, saatleri belirlediniz, altıya altı takımlarınızı kurdunuz. Fakat o da nesi? Güvenip kaleyi emanet ettiğiniz arkadaşınız son anda gelemeyeceğini söyledi ve kale boş kaldı. Ya da başka bir senaryo düşünün.

Halı saha takımınızın her mevkiinde ortalama ve üzeri oyuncular var fakat bir türlü kalede istediğiniz randımanı alacağınız bir kaleciniz yok. Nasıl çözeceksiniz? Tasalanmayın sorununuzu çözecek birileri var. "Belki de tekerlekten sonra en büyük ihtiyaç... Maçınız kalecisiz kalmasın, maç zevkiniz soğumasın.