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10 dakika içinde bulunur!

Halı saha maçlarına bulmak artık sorun değil! ‘halisahakalecisi.com’ sitesi Türkiye’nin 46 şehrinde kaleci kiralıyor. Sitenin kurucusu Ayberk Yağız. O, aslında mahalle maçlarında kerhen kaleye geçirilen mutsuzlardan. Yağız şimdi kaledeki yalnızları bir araya getirip halı saha dünyasının en büyük sorununu çözüyor!

MEHMET BEDİROĞLU Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 10:43
10 dakika içinde kaleci bulunur!

Bir halı saha maçı organize ettiniz arkadaşlarınızla, sahayı ayarladınız, saatleri belirlediniz, altıya altı takımlarınızı kurdunuz. Fakat o da nesi? Güvenip kaleyi emanet ettiğiniz arkadaşınız son anda gelemeyeceğini söyledi ve kale boş kaldı. Ya da başka bir senaryo düşünün.

Halı saha takımınızın her mevkiinde ortalama ve üzeri oyuncular var fakat bir türlü kalede istediğiniz randımanı alacağınız bir niz yok. Nasıl çözeceksiniz? Tasalanmayın sorununuzu çözecek birileri var. "Belki de tekerlekten sonra en büyük ihtiyaç... Maçınız kalecisiz kalmasın, maç zevkiniz soğumasın.

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10 dakika içinde kaleci bulunur!
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