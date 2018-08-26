Asıl zenginlik hayalini kovalamak

Futbol
aleminin en bilindik hikayesidir, 'Fakir bir aileden gelmek, yoksullukla savaşmak...' Ancak bazıları için durum tam tersi. Gayet varlıklı ailelerin çocukları, şanslı azınlığın parçası olarak dünyaya geldiler.
Fakat sahip oldukları bu konfor, onları bu denli zorlu bir mesleği seçmekten alıkoymadı.
İşte zengin bir aileden gelip futbolun zirvesine çıkan birkaç isim: Gerard Pique:
Barcelona ve İspanya Milli Takımı
'nın savunmadaki yıldızının babası bir iş insanı. Annesi ise hastane yöneticisi.
Pique çocuk yaştan itibaren hiç maddi sorun yaşamadı. Onun imkanlarına sahip pek çokları muhtemelen böylesi meşakkatli bir kariyeri tercih etmezdi.
Ancak Pique'nin futbol sevgisi, paradan bağımsız bir tutkuydu. Karşılığını da sayısız kupayla aldı. Hugo Lloris:
Fransa ile dünya şampiyonluğunu tadan, Tottenham'ın başarılı file bekçisi de aristokrat bir aileden gelip kariyer tercihini futboldan yana kullananlardan...
Babası bankacı annesi ise avukat olan Lloris, gayet varlıklı bir ailenin oğlu olarak Nice şehrinde geldi dünyaya. İlk tutkusu futbol değil, ailesinin de meraklı olduğu tenisti aslında.
13-14 yaşına kadar da kendi yaş grubunda hayli iyi bir noktaya geldi.
Tenis oynadığı arkadaşlarıyla zaman geçirmek için oynadığı futbolda ise dünyanın sayılı file bekçilerinden birine dönüştü. Gianluca Vialli:
'Paranın içinde doğan' tabirinin en uygun olduğu isim eski İtalya
n golcü Vialli'dir şüphesiz. İki İtalya şampiyonluğu bir de Şampiyonlar Ligi kazanan Vialli, Cremona'da 60 odalı bir sarayda büyüdü.
Babası bildiğiniz milyarderdi. Ama Viailli mirasyedi olmayı değil hayallerini kovalamayı tercih etti... Kaka:
Brezilyalı yıldızların çoğunun ortak yönü, yokluğa isyan için çıktıkları yolda kurtuluşu futbolda bulmalarıdır. Kaka işte bu açıdan tam bir istisna. Milan ve Real Madrid
formalarını giyen Brezilyalı 10 numara, başarılı bir mühendis babayla öğretmen bir annenin çocuğu olarak doğdu. Yaşıtlarının çoğu için lüks sayılabilecek imkanlarla büyüdü. Yakışıklıydı, zengindi... Ancak o koşullarda büyüyen pek çok çocuğun aksine hayalleri için fedakarlık yapmaktan kaçınmayan bir adamdı. Kariyeri boyunca yılın futbolcusu da seçildi. Dünya Kupası
da kazandı Şampiyonlar Ligi zaferi de tattı...