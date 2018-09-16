Tüm anne babaların merak ettiği işte o rapor

Begüm Erdoğan (23), Emre Dede (21), Sefa Bayburtluoğlu (18), Gökhan Alataş (19), Mehmet Gökhan (20), Tugay Ergin (19)... Onlar, uyuşturucu
satıcısı zehir
tacirlerinin tuzağına düşen, belki farkına bile varamadan saplandıkları uyuşturucu batağında yaşamlarını yitiren gençlerden sadece bazıları. Gencecik hayatları felaketlere sürükleyen vicdan yoksunu uyuşturucu çeteleri, yeni nesilleri zehirlemeye devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlar Şubesi polisleri ise onlarla uzun soluklu bir mücadele içerisinde. Okulların da açılma süreciyle birlikte aileler, öğrenciler ve okul yöneticileri için yeni projeler hayata geçiriliyor ve devam ediyor. O projelerden biri, geçtiğimiz yıl İstanbul İl Emniyet
Müdürü Doktor Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla hayata geçirilen Mobil Okul Timleri
(MOT) projesi. Çalışkan'ın "Mobil Okul Timleri okullara, ailelere, yöneticilere güven veriyor. Okul çevreleri evimiz kadar güvenli olacak. Kendi evimiz ve iş yerimiz ne kadar güvenliyse o kadar güvenli olacak" diyerek anlattığı Mobil Okul Timleri yine okul çevrelerinde uyuşturucuya ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyecek. Veliler ve okul yöneticileri ile 24 saat iletişim kurularak uyuşturucuya karşı mücadele verilecek. ESENYURT İLK SIRADA
Okulların açılmasıyla birlikte uyuşturucuya ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine karşı mücadeleye hız veren Narkotik Şube, İstanbul'u temsilen 1453 kişiyle anket ve gözaltına alınan şüphelilerle ikili mülakat yaptı; İstanbul'un uyuşturucu ve torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarının haritalarını çıkardı. Torbacıların profilleri de hazırlandı. 40 sayfalık Narkotik Analiz Dosyası'nın tüm ayrıntılarına Pazar SABAH ulaştı. Dosyaya göre en fazla uyuşturucu satıcısının yaşadığı ilçeler arasında ilk sırada 600 uyuşturucu satıcısı ile Esenyurt geliyor. Esenyurt'u, 436 torbacı ile 497 bin 959 kişinin ikamet ettiği Gaziosmanpaşa takip ediyor. Üçüncü sırada 360 torbacı ile 748 bin 483 nüfuslu Bağcılar, dördüncü sırada ise 324 torbacı ile 433 bin 873 kişinin ikamet ettiği Fatih yer alıyor. Beşinci sırada nüfusu 454 bin 569 olan Esenler İlçesi var. Esenler'de yaşayan torbacı sayısı 237. İstanbul'un bu ilk sıradaki beş ilçesinde son 18 ayda 2 ton 597 kilo 452 gram uyuşturucu bulundu. Bin 831 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. TORBACININ PROFİLİ
2017 ve 2018 yıllarında 8 bin 78 uyuşturucu satıcısının tutuklandığı İstanbul'da uyuşturucu madde
ticareti suçlarından dolayı tutuklanan şüphelilerin yüzde 66'sını ilköğretim, yüzde 26'sını lise (bin 322 şüpheli), yüzde 2'sini okuma-yazma bilmeyen, yüzde 6'sını (305 şüpheli) üniversite mezunları oluşturuyor. Son üç yılda uyuşturucudan tutuklanan torbacılardan yüzde 8'i ise yine yüksek lisans diplomalı. Tutuklanan 44 şüpheli ise 18 yaşından küçük. 14 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇTİ
İstanbul Narkotik Şubesi
'nin raporlarına göre; 2017 ve 2018 yıllarında İstanbul genelinde tutuklanan uyuşturucu satıcısı sayısı 8 bin 78. Ele geçirilen uyuşturucu madde toplamı ise 14 ton 817 kilo 292 gram. En fazla uyuşturucu satıcısının bulunduğu beş noktanın ortak özellikleri de saptandı. Bu özelliklerin başında, çarpık kentleşme, gecekondu bölgelerinin yaygınlığı, ikamet sahiplerinin sürekli olarak değişmesi, genç nüfusun yoğun olması, suç kültürlerinin oluşması, suç oranlarının yüksekliği, eğitim seviyesinin düşük olması, yoğun göç ve kültür ile spor alanlarının eksikliği en başta geliyor. SUÇA KARIŞMIŞ KİŞİLERDEN ÇIKIYOR
Raporda, tutuklanan uyuşturucu satıcılarının profilleri de çıkarıldı. İşte "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarının ortak özellikleri: İçicilikle başlayıp satıcılığa geçiş yapmaları, eğitim seviyelerinin düşük olması, hırsızlık ve gasp başta olmak üzere farklı suçlara karışmış ve şiddet eğilimli olmaları, kolay para kazanma arzusu, değer yargılarının erozyona uğraması, yaptıkları her işi meşru görmeleri, suç kayıtlarının bulunması, sigara-alkol ve uyuşturucu madde kullanmaları, silah veya kesici alet taşımaları. Analizlere göre; genellikle 17-29 yaş arasında olan uyuşturucu satıcılarının bir diğer ortak özellikleri arasında ailelerinden kopmuş, suçu ailelerinden örnek almış olmaları maddeleri de yer alıyor. ZEHİR ÇETELERİNİN ROTALARI
İstanbul Narkotik Şubesi, 40 sayfalık özel narkotik dosyasında yurt dışından gelen uyuşturucu kuryelerine ve yurt dışı uyuşturucu rotalarına da yer verdi. Uyuşturucu madde kaçakçılığında üretici değil, transit ve hedef ülke olduğu belirtilen ülkemizin bulunduğu coğrafyada uyuşturucu maddelerin sevk edildiği üç ana güzergah olduğu ifade ediliyor. Raporda yer verilen haritalara göre eroin ağırlıklı üç ana güzergahı Balkan rotası, Kuzey Karadeniz rotası ve Doğu Akdeniz rotası oluşturuyor. Captagon ve ecstasy başta olmak üzere uyuşturucu hapların ülkemize getirildiği rotalar ise 'sentetik rotası' olarak belirtilmiş. Operasyon verilerinden hareket eden narkotik polislerinin raporlarına göre; özellikle terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere bazı terör örgütlerinin elemanlarına cesaret hapı olarak kullandırdığı captagon, ülkemize Doğu Avrupa ülkelerinden geliyor. Ortadoğu ülkelerine de transit olarak gönderiliyor. Belçika ve Hollanda başta olmak üzere bazı Batı Avrupa ülkelerinde üretilen ecstasy isimli uyuşturucu hap, çeteler tarafından Balkan rotasının tersi istikameti ile ülkemize getiriliyor. Raporda yer verilen son rotalar ise kokain... İncelemelere göre kokain maddeleri ülkemize Güney Afrika'dan hava yolu ile getiriliyor. Uyuşturucu çeteleri kokain sevkiyatı için deniz yoluyla Atlas Okyanusu- Akdeniz rotasını, kara yolu sevkiyatlarında ise yine Avrupa- Balkan rotasını kullanıyor KURYELERİN ORTAK NOKTASI: MİDE ZULASI
Son altı ayda yurt dışından ülkemize uçakla gelen yabancı uyruklu 24 uyuşturucu kuryesini, 54'ü kokain maddesi olan 70 kilogram uyuşturucuyla suçüstü yakalayan İstanbul narkotik polisinin verilerine göre son bir buçuk yılda 4'ü Brezilya, 4'ü Güney Afrika, 24'ü İran, 6'sı Ukrayna, 7'si Nijerya, 7'si Arnavutluk, 11'i Türkmenistan uyruklu olan uyuşturucu kuryeleri suçüstü yakalandı. Brezilya'nın Sao Paulo, Belçika'nın Brüksel, Fas'ın Kazablanka, Etiyopya'nın Addis Ababa ve İspanya'nın Madrid şehirlerinden İstanbul'a uçakla gelen yabancı kuryelerin de ortak özellikleri var. Genellikle kokain maddesinin yerleştirildiği kapsülleri yutarak midelerinde saklıyor, doktor kontrolü ile yakalanıyorlar. Sivil narkotik polisleri tarafından havalimanlarında bulunan doktorlara yönlendirilen şüphelilerin midelerinde ilk kontrollerde şişlik tespit edilirse bu defa iç görüntüleme yapılıyor. MR veya röntgen çekiliyor ve midelere saklanmış uyuşturucu maddeler tespit edildikten sonra ilaçla çıkartılıyor. Son dokuz ayda polislerin şüphelenmesi üzerine doktor kontrolünden geçirilen yabancı kuryelerin midelerinden 520 kapsül, kapsüllerden ise 12 kilogram kokain maddesi çıktı TOPYEKÜN MÜCADELE GEREKİYOR
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli üst düzey polis şefleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımı ile mücadelede her alandan herkesin polise destek vermesi gerektiğini ve uyuşturucu ile topyekün mücadele edilmesi gerektiğini vurguluyor. Ülkemiz genelinde; özellikle gençlerin hedef alındığı uyuşturucu ile mücadelede eğitimin ve halk desteğinin önemine de vurgu yapılıyor. İstanbul'un uyuşturucu haritalarının yer aldığı narkotik dosyasının uyuşturucu satıcılarıyla daha etkin mücadele etmek için hazırlandı.