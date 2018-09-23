Şampiyonlar Ligi’nin üçlük kralları

Messi hafta içinde, Şampiyonlar Ligi (ŞL) arenasında 8'inci kez hat trick'e imza atarak, 7 hat trick sahibi Ronaldo'yu geride bıraktı. Bu aynı zamanda Messi'nin tüm kariyerindeki 48'inci hat trick'i. 1991-92 sezonunda format değişikliğine gidilen, ertesi sezon da bugünkü adını alan ŞL'de, şu ana kadar pek çok isim bir maçta üç gol atma becerisini gösterdi. İşte bu kategoride ŞL tarihine geçen detaylar:
7 hat trick'le ikinci olan Ronaldo'yu Filippo Inzaghi, eski Beşiktaşlı Mario Gomez ve Luiz Adriano üçer hat trick'le takip ediyor.
Bir sezonda en çok hat trick rekoru, 3 hat trick'le Cristiano Ronaldo
'ya ait (2015/16). CR7 ertesi sezona da 2 hat trick sığdırdı. Ronaldo eleme maçları aşamasında üstü üste 2 maç hat trick rekoruna da sahip. Messi'nin de bir sezonda 2 hat trick'i bulunuyor. (2016/17) İki maç üst üste hat trick yapan ilk oyuncu ise Luiz Adriano.
Hat trick rekorları listesinde tanıdık simalar da var. Sezon başı G.Saray'dan ayrılan golcü Bafetimbi Gomis, 2011'de Dinamo Zagreb'i 7-1 yendikleri maçta Lyon formasıyla 8 dakikaya 3 gol sığdırırak kırılması güç bir rekora imza attı. Gomis o maçı 4 golle tamamladı. Onu bir dakikalık farkla, eski Blackburn Rovers'lı Mike Newell izliyor. İlginç olansa Newel'ın, gollerin birini sağ ayak, birini sol ayak, diğerini de kafayla atmış olması. CR7 ise 11 dakikayla bu listede de kendine yer buluyor.
Hat trick listesinde yer alan eski dostlardan biri de Didier Drogba. Eski G.Saraylı golcü, biri Marsilya diğeri de Chelsea formasıyla 2 kere hat trick yapma başarısı gösterdi.
Real Madrid efsanesi 'Tilki' Raul Gonzalez, henüz 18 yıl 114 günlükken Ferencvaros'a yaptığı hat trick'le, en genç hat trick rekorunun sahibi. Bir ŞL maçında hat trick yapan en yaşlı oyuncu ise 34 yıl 34 günle Bayern Münih'in Perulu eski golcüsü Claudio Pizarro.
Bazı futbolcuların istatistikleri, hat trick'le de sınırlı değil. Misal Messi ve Luiz Adriano bir maçta 5 gol atmayı başarmış isimler. CR7'nin de bir maçta 4 gole imza atmışlığı var. Lewandowski, İbrahimovic, Shevchenko, Marco van Basten ve Ruud van Nistelrooy gibi faal ya da emekli büyük golcülerin de kariyerinde, bir ŞL maçında 4 gol atma istatistiği dikkat çekiyor.