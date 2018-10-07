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Bana hep güç verdiniz, teşekkürler

Ayka filmi ile Cannes’da En İyi Kadın Oyuncu ödülü alan Kazak aktris Samal Yeslyamova ’nin de yıldızı oldu. “Film çekimi yorucuydu, dinlenmek için hep Antalya’ya gelirdim” diyen Yeslyamova “Ülkenize çok teşekkür ediyorum” diyor.

OLKAN ÖZYURT
OLKAN ÖZYURT Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 09:12 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 10:19
Bana hep güç verdiniz, teşekkürler

"Cannes'da Ayka gösteriliyor. Biz de salonun dısında bekliyoruz. Bir ara ekipten herkes ortadan kayboldu. Tek basıma koridorda bekliyorum. Bir kadın geldi. Turuncu ceketi vardı. Hiçbir sey söylemeden bana sarıldı uzun uzun. Ben de ona sarıldım. Sonra tesekkür edip gitti. 'Kimdi bu kadın biliyor musun, jüri baskanı Cate Blanchett' dediler." Cannes Film Festivali'nde Ayka filmindeki performansıyla En Iyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Kazak oyuncu Samal Yeslyamova, hayatının kırılma anını böyle anlatıyor.

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Bana hep güç verdiniz, teşekkürler
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