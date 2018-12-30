Başkonsoloslukta neler yaşandı? Cemal Kaşıkçı’nın son 10 dakikası!

2 Ekim 2018'de, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti 2018'in en önemli olayıydı. Dünya haftalarca bu olayı konuştu. Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girip bir daha çıkmaması üzerine başlayan süreç çok çetrefilliydi... Kaşıkçı öldürülmüş müydü, öldürüldüyse kim, neden, nasıl öldürmüş olabililirdi? SABAH bu çetrefilli süreçte önemli rol oynadı. Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğü ortaya çıkınca SABAH, 15 kişilik infaz timinin kim olduklarını açıklayarak, cinayetin faillerini, kimlikleriyle ortaya koydu. Dünya, katilleri SABAH'tan öğrendi.

Bu haberlere imza atan SABAH Özel İstihbarat Bölümü, Turkuvaz Kitap'tan çıkan, D&R'larda satışa sunulan Diplomatik Vahşet kitabında A'dan Z'ye cinayeti anlatıyor.