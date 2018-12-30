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neler yaşandı? ’nın son 10 dakikası!

Gazeteci cinayeti bütün bir yıla damgasını vurdu. Cinayetin aydınlatılmasında MİT'in elinde bulunan ses kayıtları önemli iş gördü. Ses kayıtlarında cinayetin öncesi ve sonrası dahil bütün aşamalarına ait konuşmalar vardı. O ses kayıtlarını ve Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğuna ışık tutucak hiç bilinmeyen görüntüleri ilk defa Pazar SABAH dünya kamuoyuna sunuyor. Ses kayıtları ve görüntüler, Turkuvaz Kitap'tan çıkan kitabında yer alıyor. Kitabı gazeteci , ve hazırladı. Onları tanıyorsunuz. SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün neferleri. Yaptıkları özel haberlerle Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında önemli rol oynadılar. Onlarla kitap vesilesiyle olay mahallinde buluştuk

OLKAN ÖZYURT
OLKAN ÖZYURT Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 10:45
Başkonsoloslukta neler yaşandı? Cemal Kaşıkçı’nın son 10 dakikası!

2 Ekim 2018'de, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen cinayeti 2018'in en önemli olayıydı. Dünya haftalarca bu olayı konuştu. Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girip bir daha çıkmaması üzerine başlayan süreç çok çetrefilliydi... Kaşıkçı öldürülmüş müydü, öldürüldüyse kim, neden, nasıl öldürmüş olabililirdi? SABAH bu çetrefilli süreçte önemli rol oynadı. Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ortaya çıkınca SABAH, 15 kişilik infaz timinin kim olduklarını açıklayarak, cinayetin faillerini, kimlikleriyle ortaya koydu. Dünya, katilleri SABAH'tan öğrendi.
Bu haberlere imza atan SABAH Özel İstihbarat Bölümü, Turkuvaz Kitap'tan çıkan, D&R'larda satışa sunulan kitabında A'dan Z'ye cinayeti anlatıyor.

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Başkonsoloslukta neler yaşandı? Cemal Kaşıkçı’nın son 10 dakikası!
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