Alışveriş sizden tasarım çantanız bizden

Yepyeni bir yıla yepyeni bir çevre bilinciyle giriyoruz. Plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019'dan itibaren satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı veriliyor. Bu kararla plastik poşetlerin doğaya verdiği zarar minimuma indirgenmesi amaçlanıyor.

Yıllardır Avrupa ve ABD'de yapılan bu uygulama tabii ki ilk olarak aklımıza "Peki biz aldıklarımızı nasıl taşıyacağız?" sorusunu getirdi. Tabii ki büyükannelerimizin zamanından kalan fileler ve alışveriş arabaları yeniden gündemimize gelmeye başladı. Ancak tabii ki bilinçli bir moda anlayışı ve stilin 24 saat korunması gerektiğini düşünecek olursak biz bu alışverişleri de hem stil sahibi şekilde hem de çevre duyarlılığı içinde yapmalıyız dedik.

Türkiye'nin en ünlü moda tasarımcılarına bizim için doğayla dost, yüzde 100 pamuk çantalar ya da kağıt ambalajlar üzerine basılabilecek tasarımlar yapmalarını rica ettik. Hepsi birbirinden iddialı tasarımını, bizlere de ilham verecek doğaya karşı duyarlılık notlarıyla paylaştı.