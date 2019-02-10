Youtuber’lardan sonra yeni fenomenler Booktuber’lar!

Booktuber ya da bookstagram... Onlar, YouTube veya Instagram'da kitaplar üzerine içerik üreten sosyal medya kullanıcılarının nevi şahsına münhasır sıfatları. Son zamanlarda hem booktuber sayısında gözle görülür bir artış söz konusu. Aslında YouTuber'lardan veya Influencer'lardan farklı bir şey yapmıyorlar. Onları ayıran tek şey eğlence, moda, oyun üzerine içeriklerin kıyasıya tüketildiği mecralarda sadece sevdikleri kitapları anlatarak varolma çabaları. Kimi beğendiği bir kitabı anlatıyor, kimi yeni aldığı romanı tanıtıyor kimi ise okuma listesi sunuyor. YouTube ve Instagram'da farklı bir renk yaratan booktuber'lar meselesine eğildik. Söz konusu platformlarda takipçilerini kitaplığına davet eden kullanıcılarla 'booktuber olmak nedir'i, yayınevleri ile de bu yeni fenomenlerin kitap dünyasındaki etkilerini konuştuk. Hemen hepsi genç; 18, 19 en olmadı 30'un biraz üstü. Keza takip eden kitle de bu yaş aralığında. Çoğu booktuber, kendini kitap kurdu olarak tanımlayıp, aslında maddi bir karşılık beklemeden, hobi olarak bu işe giriştiğini söylüyor. Bir kısmı hem kendilerinin hem de kitlelerinin yaş grubu gereği gençlik romanlarına ağırlık verirken, klasik edebiyata yer veren booktuber da var. Yani Wattpad'den çıkan bir seriye rastlamak da Tolstoy'un herhangi bir eserinin tanıtımına denk gelmek de mümkün. Sık duydukları yorumlardan biri ise "Sizin sayenizde kitap okumaya başladık." Dilerseniz gelin gerisini de onlardan dinleyelim...