Bir ceza aldım hayatım değişti

Lise öğrencisi H.K, yaz tatili için gittiği Erzurum'da bir kavgaya karışır. Şikayet üzerine mahkemeye çıkarılır ve hakim de ona altı ay içinde dört tane kitabı okuma cezası verir. Bu ceza sayesinde H.K, ciddi anlamda kitaplarla tanışır. Cezası infaz edildikten sonra da kitap okumaya devam eder. Hatta yaşadığı Erzincan'da, milli eğitim müdürlüğünün düzenlediği kitap okuma yarışmasına katılıp yarışmada bir ayda en fazla kitap okuyan katılımcı olur ve ödül kazanır. Bu sürecin sonundaysa öğretmen olmaya karar verir.