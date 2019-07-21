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Bir aldım hayatım değişti

Mahkemelerden çıkan, kitap okuma, ağaç dikme, kamu hizmeti yapma cezaları hükümlüler üzerinde ne kadar etkili oluyor? Hukukçulara göre bu yaptırımlar hapis cezasından daha etkili. Kitap okuma cezası alıp öğretmen olmak isteyen de var, sokak hayvanı besleme cezası alıp hayvansever olan da...

OLKAN ÖZYURT
OLKAN ÖZYURT Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 12:12
Bir ceza aldım hayatım değişti

Lise öğrencisi H.K, yaz tatili için gittiği Erzurum'da bir kavgaya karışır. Şikayet üzerine mahkemeye çıkarılır ve hakim de ona altı ay içinde dört tane kitabı okuma cezası verir. Bu sayesinde H.K, ciddi anlamda kitaplarla tanışır. Cezası infaz edildikten sonra da kitap okumaya devam eder. Hatta yaşadığı Erzincan'da, milli eğitim müdürlüğünün düzenlediği kitap okuma yarışmasına katılıp yarışmada bir ayda en fazla kitap okuyan katılımcı olur ve ödül kazanır. Bu sürecin sonundaysa öğretmen olmaya karar verir.

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Bir ceza aldım hayatım değişti
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