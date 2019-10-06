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Bir hafta yaşarsın dediler dört yıldır hayattayım

Songül Bayram meme kanserine yakalandığında önce umutsuzluğa düştü. Sonrasında ise gücünü topladı ve savaşa girdi. Hâlâ savaşmaya devam eden Bayram: “İlk duyduğumda dünya durdu, sanki ruhum bedenimden ayrıldı. Doktorumun verdiği umutla hayata tutundum” diyor

SONAT BAHAR
SONAT BAHAR Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2019 09:15
Bir hafta yaşarsın dediler dört yıldır hayattayım

Kurucusu ve Yönetim Kurulu başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen'in tıp fakültesini bitiren doktor adaylarına bir tavsiyesi var. Diyor ki Özmen, "Bugüne kadar Çapa'da 10 binin üzerinde öğrenci yetiştirdim. Kadın olsun, erkek olsun her öğrencime tek bir şey söyledim. Karşınızdaki bir kadın. Doğduğundan beri saçı, kaşı, kirpikleri, memeleri her şeyi onlarla. Onlarla vedalaşacak bu tedavi sırasında. Ona ilacı verirken morali de yanında katık etmeyi unutmayın." Bu çok önemli ve altı çizilmesi gereken bir mesaj. Geçtiğimiz gün Çırağan Palace Kempinski farkındalığı için pembe renklere büründü. MEMEDER'in toplantısında katılımcılar, meme kanseri hakkında konuştu. O toplantı sırasında tanıştığım Songül Bayram'ın öyküsü beni çok etkiledi. 40 yaşındaki Bayram, dört yıl önce meme kanseri teşhisi konan, bu hastalıkla hâlâ mücadele eden genç bir kadın....

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Bir hafta yaşarsın dediler dört yıldır hayattayım
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