Böyle kutlanır moda dergisinin 25'inci yaşı

Türkiye'de moda dergisi dendiği zaman akla ilk gelen dergi hiç kuşkusu Harper's Bazaar... Ne de olsa Harper's Bazaar dünyanın ilk moda dergisi... 152 yıllık bir tarihi olan dünyanın ilk moda dergisi, bu ay da Türkiye'deki yolculuğunun 25'inci yılını kutluyor. Ve tabii ki 25'inci doğumgünleri için Harper's Bazaar ekibi muhteşem bir kasım ayı sayısı hazırladı. Bugüne kadar ki en ikonik, hafızalara kazınan 25 Harper's Bazaar kapağı yeniden yorumlandı... Hummalı bir çalışma sonunda bu iddialı kapaklar Türkiye'nin özel isimleriyle yeniden yaratıldı. 50'li yıllardan bugüne Richard Avedon, Peter Lindbergh gibi efsanevi fotoğraf sanatçılarının Harper's Bazaar Amerika için çektiği unutulmaz kapaklar, ünlü sanatçı, model ve influencer'larla yeniden hayat buldu. Kimler yok ki bu isimler arasında... Yasemin Özilhan, Arzum Onan, Ahu Yağtu, Loris Karius, Bade İşçil, Ece Sükan, Yasemin Kay Allen, Tülin Şahin, Dila Tarkan ve Öykü Karayel gibi birçok isim, etkileyici kapak pozları ve samimi röportajlarıyla derginin kasım sayısında buluştu. İddialı kasım ayının kapağında ise Capri Adası'nda çekimleri yapılan Burcu Esmersoy bulunuyor. Biz de bu sayıyla ilgili merak edilenleri derginin yayın yönetmeni Gülen Yelmen'e ve moda çekimlerini yürüten moda editörü Tuğçe Kılınçlı ile konuştuk.



BAZAAR YÜKSEK MODAYI YANSITIYOR



Harper's Bazaar'ın tam dört yıldır yayın yönetmeniyim, daha önce de 15 yıl farklı dergilerde yayın yönetmenliği yaptım. Ama Bazaar'ın benim için yeri bambaşka. Bu dergi her zaman için benim gözümde yüksek modayı yansıtan ve niş bir dergiydi. Bazaar'ın Türkiye'de ilk piyasaya çıktığı dönemlerdeki ekibi tüm moda dergisi piyasasında 'efsane' olarak görülen bir ekipti.

ABD'de ve tüm dünyada Harper's Bazaar'ın yeri zaten bambaşka... 152 yıl önce dünyanın ilk moda dergisi olarak ABD'de yayına başlayan dergi hiç ivme kaybetmeden bugünlere kadar geldi. Düşünsenize derginin ilk kapakları illüstrasyon şeklindeydi. Bu dergi, moda dünyasında ne istediğini bilen kadınlar kavramını yaratan dergidir diyebilirim.

Gelelim bu 25 ikonik kapağın yeniden yaratılma sürecine. 40'lı yıllardan günümüze Harper's Bazaar dendiğinde gözümde canlanan ikonik kapaklar vardı. Steve McQueen'in yer aldığı kapağı yeniden canlandırsak kapakta Türkiye'den kim olurdu diye düşünürken bu fikir geldi aklımıza. "Neden 25'inci yaşımız için 25 kapağı tekrar yorumlamayalım ki?" dedim ve çalışmalara başladık.

Moda editörümüz Tuğçe Kılınçlı ile bu 25 ikonik kapak için casting çalışmalarına başladık. Hangi ünlü hangi kapağa olur diye uzun süre düşündük. Bu sene kaybettiğimiz efsanevi fotoğraf sanatçısı Peter Lindberg gibi ustaların fotoğrafladığı kapakların modern versiyonunu ünlü isimlerle tekrar canlandırmak gerçekten fotoğrafçılarımız Mehmet Erzincan ve Emre Doğru açısından da bir challenge oldu. Kıyafetlerin ve şapkaların özel dikildiği zorlu bir prodüksyon ve post prodüksiyon dönemi geçirdik.

Şimdi bu özel kapak çekimlerinin fotoğraflarından oluşan bir sergi düzenleyeceğiz ve tüm bu projeyi bir de doğum günü partisiyle taçlandıracağız. 25'inci yaş sayımız dergiyi severlerin ve modaya meraklı olanların koleksiyonunda yer alması gereken bir sayı kanımca



TUĞÇE KILINÇLI (MODA EDİTÖRÜ)

PROJENİN ASIL KAHRAMANI TASARIMCILAR





Dört senedir derginin moda editörüyüm. Öncesinde de yine Harper's Bazaar'da iki yıla yakın bir asistanlık dönemim oldu.

Çok küçük yaşlarımdan beri koleksiyoneri olduğum bir dergiydi Harper's Bazaar.

Her dergi bir kadını temsil ederr... Bazaar kadını ise duruşunu çok sevdiğim, cool bir kadını simgeler.

İkonik kapakların yeniden yorumlanması tamamen Gülen Yelmen'in vizyonu! Bu fikri hayata geçirmeye karar verdikten sonra ilk olarak favori kapakları seçtik. En zor kısmı da bence buydu.



Çektiğimiz isimler yoğun tempoda çalışma hayatına sahip olan isimler olduğu için prova süreçlerimizde zamanlama sıkıntıları yaşadık ancak proje herkesi o kadar heyecanlandırdı ki, herkes çok yardımcı oldu.

Projede; Raisa Vanessa, Elvan Tığlıoğlu, Nihan Peker, Begüm Bakkal, Zeynep Erdoğan, Arzu Kaprol, Melis Tatari, Yasemin Öğün, Machka, Emre Pakel, Siren Ertan, Tuvana Büyükçınar, aksesuarlarda ise; Eli Peacock, Toubiq, Todo Design Lab gibi isim ve markalarla çalıştık.

Projenin ilk anından itibaren tasarımcılarla bir yaratım ve fikir alışverişi süreci yaşadık. Projenin asıl kahramanları tasarımcılar! Onlara buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bir tasarımı tekrar oluşturmak, yeni bir şey yaratmaktan çok daha zor.