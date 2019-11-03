Engin Temel cinayeti dosyası katillerin vicdanına havale edildi!

Engin Temel, 2008 yılında Şişli'de iki tetikçi tarafından öldürüldü. O sır cinayetin dosyası faili meçhul kaldı. Arkadaşlarına göre; Engin Temel hâlâ 24 yaşında... İşte, henüz 19 yaşındayken Malatya'dan yola çıkarak ışıltılı dünyasına hayran olduğu İstanbul'a gelen ve faili meçhul kalan sır bir cinayetin 24 yaşındaki maktulü olan Engin Temel'in yaşam öyküsü ve 11 yılda yaşananlar... "Bir üniversite kazanıp İstanbul'a gideceğim. Artık orada başımın çaresine bakarım" cümlelerini kurduğunda henüz 14 yaşındaydı Engin Temel... Malatya Hekimhan nüfusuna kayıtlıydı ve Malatya'da okuyordu. İstanbul'un ışıltısından büyülenmişti. Dikkatle takip ettiği o şehir, adeta rüyası olmuştu. Malatya Anadolu Lisesi'ni bitirdi. Rüyası gerçek olduğunda ise tarih yaprakları 2004'ü gösteriyordu. O günlerde henüz 19 yaşındaydı. Sınava girdi ve İstanbul Üniversitesi'ni kazandı. Hemen İstanbul'a geldi. Kendisinden desteklerini asla esirgemeyen ailesine yük olmamak için hem okudu; hem de erken yaşta iş hayatına atıldı. Önce garsonluk yaptı. Para kazanmaya ve kendi ayakları üzerinde durmaya başlamıştı. Sonra gündüzleri okuluna gitti; geceleri ise bazı gece kulüplerinde barmenlik yaptı. Enerjisiyle insanları çalıştığı mekanlara çekti. Tıpkı bir mıknatıs gibi...