Ünye’nin mucizevi kara kumu

BUGÜN NELER OLDU

Bizim Ünye'nin köylüleri, kısa yaz günlerinde mutlaka deniz kıyısına gelirler ve kendilerini kuma gömerek saatlerce kum banyosu yaparlar ve bunun hastalıklarını iyileştirdiğine inanırlar. Buna inanan biri daha var. Hem de jeofizik mühendisi... Doç. Dr. Orhan Yiğit. Orhan Yiğit 56 yaşında... İstanbul Üniversitesi'nde deprem profesörü rahmetli Ahmet Mete Işıkara'nın asistanlarından. 1999 depreminden sonra yapılan deprem araştırmalarında görev alır. Çocuklarının eğitimini tamamladıktan sonra, yıllardır hayalini kurdukları memleketleri Ünye'ye dönüş projesini hayata geçirmeye karar verirler. 2017'de, İstanbul'da neleri var neleri yok satıp dönerler Ünye'ye... Bir gün Ünye'de plaja giderler. Vücudu elektrik yüklü kızının üzerini kaplayan siyah kumların bir türlü temizlenemediğini görünce, Orhan Bey'in beyninde şimşekler çakar. 1900'lü yıllardan beri yöre halkının stres atmak ve birçok rahatsızlığa çare aramak için kendini içine gömdüğü siyah kumun, manyetik özelliğiyle yüksek faydalı mineral bileşimi içerdiğini keşfeder. Siyah manyetik kumun nasıl ekonomik değere dönüştürüleceği konusunu düşünür. Kumdan siyah kolyeler yapıp, Ünye'de sokakta kurduğu tezgahta satmaya başlar. Bir gün bir televizyon kanalının spikeri, Ünye'de röportajlar yaparken Orhan Yiğit'e rastlar. Orhan Bey uzun uzadıya anlatır canlı yayında, siyah kumun faydalarını, ekonomiye ve sağlığa vereceği katkıları... Bir anda Ünye kumunun ünü yayılır. İlgili haberler ve Orhan Bey'in kurduğu site, sosyal medyada milyonlarca kez tıklanır.Ünlü reklamcı Selim Tuncer de Ünyeli... O sıralarda Hülya Avşar'ın rol aldığı bir yatak firmasının reklamlarıyla ilgilenmektedir. Orhan Yiğit, Selim Tuncer'e, yataklarda Ünye'nin siyah kumunu kullanmaları halinde hem sağlıklı bir ürün elde edeceklerini, hem de iyi bir pazarlama unsuruna sahip olacaklarını önerir. Yatak firması konuya sıcak bakar. Medipol Üniversitesi'nde kum tahlil edilir ve içeriğindeki 20 ayrı mineral nedeniyle gerçekten de sağlığa fayda sağlayacağı öngörülür. Sanatçı Hülya Avşar'ın reklamda vurgusunu yaptığı Ünye kumu, şimdi o firma tarafından yatakların içinde kullanılıyor ve sağlık kuruluşunun raporu eşliğinde, sağlığa yararlı ürün kategorisinde satışı yapılıyor... Hatta Ünye sahilindeki bir otel, Ünye kumuyla tedavi merkezini ürün listesine koydu bile.Emekli Doçent Orhan Yiğit'le Ünye'de buluştuk. Çok heyecanlı. Saatlerce Ünye'nin kara kumunu anlattı. Karadeniz'in Kara'sının bu siyah renkli kumdan geldiğini düşünüyor. İşte verdiği bilgiler... "Yeraltındaki madenlerin artıkları, Ordu'nun meşhur dereleri vasıtasıyla deniz kıyısına geliyor. Kuma siyah rengini veren bu mineraller... Mıknatısa yapışan kumun içinde, 20 çeşit mineral var. Samsun'un Terme ilçesinden başlayarak Ünye ve Fatsa'nın 30 kilometrelik sahilinde yoğun olarak bulunan kara kum, çeliğin niteliğinin artırılmasında da kullanılabiliyor. Karadeniz'de silah sanayinin gelişmesinde bu kumun rolü büyük. Birçok devlet, sahillerindeki kara kumu silah sanayiinde kullanıyor. MTA verilerine göre, Ordu Fatsa arasındaki 30 kilometrelik sahilde, tahminen 980 milyon ton mineralli kum rezervi bulunuyor. Mineralleri ayrıştırılınca tonu bin doları bulan değerdeki kumun ekonomik değeri milyar dolarları bulabilir. Ayrıca, sadece üç ay olan bölge turizmi, sağlık turizmi sayesinde 12 aya yayılabilir."Timüs bezini tedavi ediyor.Yapılan tıbbi araştırmalarda, kara kumun, insan vücudunun bağışıklık sistemini düzenleyen timüs bezini onarma özelliği bulunuyor. Kara kumdan yapılan kolyeler bu görevi yapabiliyor.Siklon enerji oluşturarak negatif enerjiyi uzaklaştırıyor, yerine daha fazla pozitif enerjiyi vücuda çekiyor.Stresi azaltıyor.Bağışıklık sistemini düzenliyor.Mutluluk hormonlarını çalıştırıyor.Hayat enerjisini artırıyor.Zinde hissettiriyor.İyi bir uykunun yardımcısı oluyor.Ağrıları hafifletiyor.Romatizmal hastalıklar ve felç tedavisine destek oluyor.İnsan vücudunda düzenleyici bir etkiyle bio enerjiyi düzenliyor.Kalbe iyi geliyor. (Dikkat! Sadece kalp pili kullananlar için kesinlikle tavsiye edilmiyor.)Kara kumun insan vücudu üzerindeki fizyolojik etkilerini araştırmak için, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 100 denek üzerinde bir ay süren deneyler yapıldı. 100 denek, ilk 15 gün kumsuz yatakta, 15 gün de kumlu yatakta yattı. Sonuçta, kumlu yatakta yatanlarda yüzde 47 oranında uykunun düzene girdiği, stresin azaldığı görüldü.