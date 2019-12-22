Cesetsiz cinayetlerin karanlık dosyası... Cinayetin dili yok konuşmuyor

BUGÜN NELER OLDU

Yer İstanbul Cinayet Masası... Cinayet Masası polisleri, yani cinayet dedektifleri toplantı masasını çevrelemiş... Ekip şefi başkomiser masanın başından onlara sesleniyor: "Arkadaşlar, bizler gibi katil adaylarının yüzde 60'ı da bilir ki; ceset yoksa cinayet de yoktur. Kimi uygular, kimi uygulayamaz. Bizim için marifet, en güçlü delillerle cesetsiz cinayetlere de ulaşmaktan geçer."Yer İstanbul Cinayet Masası... Cinayet Masası polisleri, yani cinayet dedektifleri toplantı masasını çevrelemiş... Ekip şefi başkomiser masanın başından onlara sesleniyor: "Arkadaşlar, bizler gibi katil adaylarının yüzde 60'ı da bilir ki; ceset yoksa cinayet de yoktur. Kimi uygular, kimi uygulayamaz. Bizim için marifet, en güçlü delillerle cesetsiz cinayetlere de ulaşmaktan geçer."1991 yılında Tokat Zile'de dünyaya gelen Yasin Tuncel, annesini kaybettiğinde henüz altı yaşındaydı. Babaları annelerinden ayrılmış dört kardeşten en küçüğüydü. Annesi öldükten bir yıl sonra İstanbul'a; ağabeyi Dursun Tuncel'in yanına geldi. Ağabeyi Dursun Tuncel ve eşi Gülseren Tuncel'in yanında büyüdü. Yıllar geçti; kendi hayatını kurdu ve ticarete atıldı. İş yeri Başakşehir Bayramtepe'de, evi ise Bahçeşehir'deydi. Bekardı; yalnız yaşıyordu. İşte o başkomiserin yıllar önce yaptığı toplantıda anlatmak istediği dosyalardan biri, Yasin Tuncel'in İstanbul'daki sır kayboluşunun ardından açıldı. 26 yaşındaki Yasin Tuncel, 18 Kasım 2017 tarihinde akşam namazını kıldıktan sonra esrarengiz bir şekilde kayıplara karıştı. Çamaşır makinesini çalıştırıp evinden çıkmıştı. Çok sevdiği ve yanından hiç ayrılmadığı Pamuk adlı köpeği de evindeydiKardeşleri, kendilerinden ayrı yaşayan Yasin Tuncel'in kaybolduğunu işte o gün fark etti. Yasin Tuncel'in cep telefonu kapalıydı. Evine gittiler; kapısı da açılmadı. Hep birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yolunu tuttular ve durumu polise bildirdiler. İlk sır kayıp dosyası resmen açılmıştı. İstanbul Kayıp Şahıslar Bürosu, Cinayet Masası'nın da desteğiyle inceleme başlattı. Yasin Tuncel'in kaybolduğu gün son görüştüğü kişi, o güne kadar altı ay boyunca hiç görüşemediği 42 yaşındaki arkadaşı Osman H.'ydi. Yasin o güne kadar onu sık sık aramış fakat çağrılarına hiç yanıt alamamıştı. "Abi, ben sana ne yaptım" mesajı atmış; mesajlarına da yanıt alamamıştı. Osman H., o gün saat 18.00'de Yasin Tuncel'e dönüş yaptı. İkilinin o gün peş peşe dört telefon görüşmesi yaptıkları, Yasin Tuncel'in son olarak Osman H. ile Başakşehir'de buluştuğu tespit edildi. İki arkadaşın saat 18.20'de köprüden geçerek Kocaeli'nin Gebze İlçesi'ne gittikleri belirlendi. Baz istasyonu (HTS) kayıtlarının incelemelerine göre cep telefonları birlikte sinyal veriyordu. Ta ki Yasin Tuncel'in cep telefonunun sinyali Kocaeli Çayırova'da kesilene kadar... 10 yıl boyunca Gebze'de yaşayan, ailesi ve çevresi Gebze'de olan Osman H., dedektiflere göre sır kayboluşun başrolündeki Yasin Tuncel ile son görüşmeyi yapan ve onunla son buluşan kişiydi. Tespitler netti. Osman H., aynı zamanda firariydi de... O günden sonra kendisini hiç gören olmamıştı. Evinde de yoktu. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çok sayıda iddiayla baş başa kalacaktı.Kayıp Yasin Tuncel'in ve firardaki şüpheli Osman H.'nin ortak arkadaşı Mahmut Dağıstanlı da o gün saat 21.00 sıralarında kayıplara karıştı. Ne tesadüftür ki; Mahmut Dağıstanlı'nın da son görüştüğü arkadaşı, iddialara göre Yasin Tuncel'in son görüştüğü arkadaşı Osman H.'ydi. Yasin ile Mahmut'u da Osman H. tanıştırmıştı. Yakın çevrelerinin anlatımına göre Osman H. ile Mahmut Dağıstanlı çok yakın arkadaştı. "Kardeşten öte" denildiği gibi bir dostlukları vardı ve aralarından su sızmazdı. İki kayıp dosyası birlikte ele alındı ve İstanbul Emniyeti'nde birleştirildi. İddialar iddiaları kovalıyor, dosyadaki ifadeler sayfa sayfa çoğalıyordu. Osman H.'nin kendisini insanlara "JİTEM'e ve istihbarata çalışıyorum" diyerek tanıttığı iddia edildi. İstihbarat kaynaklarında olmayan bu yalanın sahibi Osman H.'nin, Yasin Tuncel'in kaybolmasının ardından 30 günü aşkın bir süre Mahmut Dağıstanlı'nın evinde kaldığını söyleyen kişi, sonradan kaybolan Dağıstanlı'nın eşi Aynur Hanım oldu. Çifte dosya Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınınca Aynur Hanım, Yasin Tuncel'den bahsedilirken Osman H.'ye yönelttiği "Ne oldu bu çocuğa?" sorusunun yanıtını "Attaya gönderdik" cümlesiyle aldı. Eşine sordu; onun yanıtı da "Ben bir şey bilmiyorum" oldu. Osman H.'nin, daha sonradan kaybolan Mahmut Dağıstanlı'nın eşi Aynur Hanım'a "Yaşamak istiyorsan polise gitmeyeceksin. Anlatmayacaksın" dediği ise bir diğer iddiaydı. Osman'ın Yasin'i öldürdüğü ve cinayeti öğrenen Mahmut'u da itirafçı olma ihtimalini düşünerek ortadan kaldırdığı iddiası, en güçlü tez olarak dudaklardan döküldü.İstanbul Emniyeti, şüphelerin yoğunlaştığı Osman H.'nin 11 aylık firarına 17 Eylül 2018 tarihinde operasyonla nokta koydu. Osman H. ve Yasin Tuncel'i aracıyla yanlarına götürdüğü üç arkadaşı Kocaeli Çayırova'da gözaltına alındı ve İstanbul'a getirildi. Osman H., Yasin Tuncel ile cep telefonlarının saatlerce aynı noktalarda sinyal vermesine ve diğer tespitlere rağmen "O gün telefonla konuştuk fakat buluşmadık" dedi. Aracında da bir delil bulunamadı. Hakkındaki iddiaları reddeden Osman H., polislerin "O zaman 11 aydır neden kaçıyorsun?" sorusuna da "Kaçmıyorum" yanıtını verdi. İddialara göre; polisler tarafından ifadeleri alınan 11 kişi, ifadelerinde "Osman bize ikisini de öldürdüm ve gömdüm" dedi dese de cesetler yoktu. Yani cinayetler de... Osman H. ve arkadaşı İbrahim G. tutuklandı. Diğer iki şüpheli serbest bırakıldı. Osman H. ve İbrahim H. de iki ay sonra denetimli serbestlikle serbest kaldı. Şüphelilerden biri Yasin Tuncel'in kayboluşundan yedi ay sonra sentetik uyuşturucu bonzai kullanıİstanbul Emniyeti, şüphelerin yoğunlaştığı Osman H.'nin 11 aylık firarına 17 Eylül 2018 tarihinde operasyonla nokta koydu. Osman H. ve Yasin Tuncel'i aracıyla yanlarına götürdüğü üç arkadaşı Kocaeli Çayırova'da gözaltına alındı ve İstanbul'a getirildi. Osman H., Yasin Tuncel ile cep telefonlarının saatlerce aynı noktalarda sinyal vermesine ve diğer tespitlere rağmen "O gün telefonla konuştuk fakat buluşmadık" dedi. Aracında da bir delil bulunamadı. Hakkındaki iddiaları reddeden Osman H., polislerin "O zaman 11 aydır neden kaçıyorsun?" sorusuna da "Kaçmıyorum" yanıtını verdi. İddialara göre; polisler tarafından ifadeleri alınan 11 kişi, ifadelerinde "Osman bize ikisini de öldürdüm ve gömdüm" dedi dese de cesetler yoktu. Yani cinayetler de... Osman H. ve arkadaşı İbrahim G. tutuklandı. Diğer iki şüpheli serbest bırakıldı. Osman H. ve İbrahim H. de iki ay sonra denetimli serbestlikle serbest kaldı. Şüphelilerden biri Yasin Tuncel'in kayboluşundan yedi ay sonra sentetik uyuşturucu bonzai kullanımından dolayı yaşamını yitirdi.Yasin Tuncel'in ağabeyleri Dursun ve Metin Tuncel ile yengesi Gülseren Tuncel, SABAH ekibi ile İstanbul Başakşehir'de buluşuyor. Kayıp Yasin Tuncel'in ve Mahmut Dağıstanlı'nın aileleri, cesetsiz cinayetlerin karanlık dosyasını aydınlatacak vicdanlı bir itirafçıya veya ihbarcılara ümit bağlamışlar. Onlar şimdi, İngiliz Şair ve Yazar William Shakespeare'in "Cinayetin dili yok ama konuşacak" sözünün gerçek olmasını bekliyor. Tuncel'in ailesi, bugüne kadar İstanbul'da bulunan her cesette yeniden ümitlendiklerini fakat Yasin'in cesedine dahi kavuşamadıklarını ifade ediyor ve ekliyorlar: "Yasin'in hayatında kaçmasını gerektirecek bir durumu veya önemli bir sıkıntısı yoktu. Kaçsa bile köpeğiyle kaçardı. Onu asla bırakmazdı. Çok seviyordu. Bizce Yasin'in öldürülmemiş olma ihtimali yok. Yasin'in başına ne geldiğini bilen varsa lütfen polisi arasın. Kendisi olmazsa cesedi bulunsun. Çünkü bizler, artık baş ucunda dua edecek bir mezar taşına bile razıyız."