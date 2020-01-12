Edebiyat dünyasında gölge yazar aldatmacası

Çok satan kitaplar, yüzlerce insanın kuyruğa girdiği imza günleri, gazetelere verilen prestijli söyleşiler ve herkes tarafından tanınan şöhretli yazarlar... Peki size bu hikayenin başka kahramanları da olabilir desek! Düşünün, okuduğunuz ve çok sevdiğiniz bir kitabı, kitabın üzerinde adı yazan yazar değil de bir başkası yazmış olabilir. "Yok artık" diyebilirsiniz ama işte hayatımızda böyle bir gerçek var. Gölge ya da hayalet yazarlardan bahsediyorum. Onlar, kitap çıkarmak isteyen ama yazma konusunda yetenekli olmayan insanlar adına kitap yazıyorlar. Otobiyografi, anı, kişisel gelişim kitapları da yazıyorlar, romanlar da. Yazdıkları kitaplar kimi zaman çok satanlar listesine giriyor, kimi zaman referans kitabı oluyor. Aslında gölge yazarlık yayın dünyasında bilinen bir durum. Ama Türkiye'de son dönemde gölge yazarlara talep iyiden iyiye artmış durumda. Bu işi bir meslek olarak görenler olduğu gibi yayınevlerinde çalışan ve ek iş olarak gölge yazarlık yapanlar da var. Adlarına kitap yazdıkları isimlerle yaptıkları gizlilik anlaşması nedeniyle kimlere kitap yazdıklarını açıklamıyorlar. Fakat gölge yazarlığın nasıl bir ihtiyaçtan doğduğunu ve nasıl çalıştıklarını anlatıyorlar.