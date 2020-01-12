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Edebiyat dünyasında aldatmacası

Kimi çok satan kitapları yazıyor kimi referans kitaplarını, ama siz onları tanımıyorsunuz, çünkü yazar olarak bir başkasının ismi yazıyor kitapların üzerinde. deniyor onlara. Başkaları adına kitaplar yazıyorlar. Bu işi meslek edinen insanların sayısı her geçen gün artıyor. Yayın dünyasında gölge yazarlarla çalışmak da gittikçe yaygınlaşmaya başlıyor. SABAH Pazar gölge yazarlar dosyasını açıyor.

OLKAN ÖZYURT OLKAN ÖZYURT Pazar Sabah
Giriş Tarihi: 12.1.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 12:43
Edebiyat dünyasında gölge yazar aldatmacası

Çok satan kitaplar, yüzlerce insanın kuyruğa girdiği imza günleri, gazetelere verilen prestijli söyleşiler ve herkes tarafından tanınan şöhretli yazarlar... Peki size bu hikayenin başka kahramanları da olabilir desek! Düşünün, okuduğunuz ve çok sevdiğiniz bir kitabı, kitabın üzerinde adı yazan yazar değil de bir başkası yazmış olabilir. "Yok artık" diyebilirsiniz ama işte hayatımızda böyle bir gerçek var. Gölge ya da hayalet yazarlardan bahsediyorum. Onlar, kitap çıkarmak isteyen ama yazma konusunda yetenekli olmayan insanlar adına kitap yazıyorlar. Otobiyografi, anı, kişisel gelişim kitapları da yazıyorlar, romanlar da. Yazdıkları kitaplar kimi zaman çok satanlar listesine giriyor, kimi zaman referans kitabı oluyor. Aslında gölge yazarlık yayın dünyasında bilinen bir durum. Ama Türkiye'de son dönemde gölge yazarlara talep iyiden iyiye artmış durumda. Bu işi bir meslek olarak görenler olduğu gibi yayınevlerinde çalışan ve ek iş olarak gölge yazarlık yapanlar da var. Adlarına kitap yazdıkları isimlerle yaptıkları gizlilik anlaşması nedeniyle kimlere kitap yazdıklarını açıklamıyorlar. Fakat gölge yazarlığın nasıl bir ihtiyaçtan doğduğunu ve nasıl çalıştıklarını anlatıyorlar.

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Edebiyat dünyasında gölge yazar aldatmacası
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