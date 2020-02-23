Dünya matematik şampiyonu Elanur Akıncı

Elanur Akıncı henüz 10 yaşında. İzmir'de Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu'nda okuyor. Geçtiğimiz haftalarda Kanada merkezli olarak internet üzerinden düzenlenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda 7 bin 328 kişiyi geride bırakarak dünya birincisi oldu. Ancak sosyal medyada yayılan videosu sebebiyle günlerdir gündemi meşgul eden yaşıtı Atakan Kayalar kadar konuşulmadı. Biz de Elanur Akıncı'ya ulaştık ve hem kendisini daha yakından tanımak hem de onu dünya birinciliğine götüren süreci öğrenmek istedik. Karşımızda tüm yaşıtlarına örnek olacak, çalışkan, mütevazı, ona emeği geçenlere saygı gösteren 10 yaşında başarılı bir çocuk bulduk.





ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Elanur, matematiği sevmesinde öğretmenlerinin etkisinin çok büyük olduğunu söylüyor: "Matematiği zaten çok seviyordum, annem, ablam ve öğretmenlerim matematiği bana daha da çok sevdirdi. Zekâ oyunları ve yabancı dillere de ilgim var. Mayın tarlası ve sudoku gibi farklı tarzda testleri seviyorum. İngilizce biliyorum ve Fransızca da öğrenmek istiyorum. Benim yaşımda olanlar da matematiği eğlenceli hale getirip sevebilirler. Daha önce de Kanguru Matematik yarışmasında Türkiye dokuzuncusu olmuştum." Başarısı ve matematik zekasıyla büyük takdir toplayan Elanur' u siyaset ve sanat alanında önemli isimlerden de tebrik edenler olmuş. Elanur: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arayarak tebrik etti ve çok mutlu oldum. Hatta İzmir' e geldiğinde görüşeceğinin müjdesini verdi."





ATAKAN'I BİLMİYORUM

Twitter'da da Elanur gündemin listesine girdi ve birçok kullanıcı Atakan'ın yerine Elanur'un konuşulması gerektiğini yazdı. Elanur ise: "Atakan'ı duydum ama kim olduğu bilmiyorum" diyor. Elanur, matematik çalışmalarıma devam ederek başka başarılar da kazanmak ve bilim insanı olmak istiyor.