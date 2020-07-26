İyi komedi dert barındırır

- Yeni nesil içinde komedi alanında aradan sıyrılan isimlerden biri olarak gösteriliyorsunuz. Bu yolculuk nasıl başladı, Instagram hesabınıza yüklediğiniz videolarla mı daha öncesinden mi?

- Açıkçası bu şekilde anılmak gerçekten mutluluk verici. Türkiye mizah açısından çok doğurgan bir coğrafyaya sahip. Herkesin kendince bir mizah bakışı olduğunu düşünüyorum. Bence komedyen olmak kişinin tercihi ile oluşabilecek bir durum değil, elbette herkes şaka yapabilir ve şaka üretebilir ama komedyenliğin bambaşka bir postürü olduğunu düşünüyorum. Sakın "Ben komedyenim" diyorum gibi anlaşılmasın, ben komedyen ya da şovmen olabilmek için birçok kültürdeki şaka hazırlanış yollarını takip etmeye çalışıyorum.

- Komik olduğunuzu, insanları güldürebildiğinizi ne zaman fark ettiniz, hep böyle bir işin içinde mi olmaktı hayaliniz?

- Benim en büyük fark edişlerim, hep yanılgılarımın sonrasında geldi. Liseye giderken bir stand-up gösterisi yazmıştım fakat hiçbir zaman sahneye çıkmaya cesaretim yoktu. Bazen hayaller bir köşeye çekilir ve sanki zamanını beklermiş gibi gelir bana. Sahne de öyle oldu benim için bir gün geldi ve o gün yine hazır değildim fakat kendimi hazırlamak istedim. Yeni bir gösteri yazdım. Sonra eski gösteriye göz gezdirdim ve iyi ki o zamanlar sahneye çıkmamışım dedim. Tiyatro mezunuyum ve asıl hedefim oyunculuktu ve bunun yanında sahnede olmak resmen mesleğimi belirlerken kendime yaptığım bir iyilik oldu.