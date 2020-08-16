Sağlığınız için saate bakmayı unutmayın!

Akıllı saatleri geleneksel olanlardan ayıran pek çok sebep ve uygulama var. Ancak bugünlerde en önemli sebep uygulamalar. Akıllı saatlerden önce bileklikler sadece adım sayıyordu. Şimdi adımlar her türlü spora, sensör ve uygulamalarla sağlık durumumuzu anlık olarak ölçen cihaza dönüşüyor. Bir süredir deneyimlediğim Huawei Watch GT2 46 mm geniş ekranı, geleneksel saat kadranı ve detaylarına alışık olanları yormuyor. Geleneksel saatin kurma yerleri akıllı saatte menülere erişim sağlıyor. Android işletim sistemi kullanan Huawei Watch GT2 stresten kalp atış ritmine, kandaki oksijen oranından uyku düzenine kadar pek çok şeyi ölçüyor. Kendinize kalori harcama ve yürüyüş hedefleri belirleyip buna ne kadar uyduğunuzu da kontrol edebiliyorsunuz. Yaklaşık 12 gündür Karadeniz'deyim. Saati İstanbul'da bir kere şarj ettikten sonra bir daha şarj etmedim. Yani akıllı saati bir kere şarj edince bir daha saat değil, gün sayıyorum. İki hafta şarj etmeyi unutturan bir akıllı saat deneyimi rahat ettiriyor. Gerçi taşıdığınız şarj ünitesi de minik ve bir madeni paradan biraz daha geniş. Yani taşıması sorun değil. Türk Telekom mağazalarında da satışta olan Huawei Watch GT2 uygun koşullarla alınabiliyor. Kan basıncı ve kalp atım hızının yanı sıra, oksijen satürasyonu, özellikle hastane muayenelerinde yapılan ilk ölçümlerden biri. SpO2, kişinin kan dolaşımındaki oksijen seviyelerini temsil ediyor. İşte bu yüzden GT2'nin bu yeteneği sağlık durumunuzu kontrol etmenizi sağlıyor. Testi çalıştırmak için tek yapılması gereken menüden bu özelliği seçmek. HUAWEI Watch GT 2 serisi akıllı saatlerin geleneksel yöntemlere göre en büyük avantajı, kullanıcıların testi ekstra bir tıbbi ekipmana ihtiyaç duymadan istedikleri zaman yapabilmeleri. Örneğin, bir yürüyüşe çıkacaksanız veya evde çalışacaksanız, yanınızda nabız oksimetresi taşımak zahmetli. İşte bir akıllı saate sahip olmanın nimeti. GT 2 46 mm hoparlörle birlikte gelirken aynı zamanda saati Huawei FreeBuds üç kablosuz kulaklıkla birlikte kullanabiliyorsunuz. Yani müzik dinlerken telefonla konuşurken de saati kullanmanız mümkün. Telefona daha az temas ederek kullanmak büyük avantaj. Teması sıfırladığımız günlerde en çok virüs taşıyan cihazların başında telefonların geldiğini de unutmayın. Kapsamlı fitness özelliklerinin haricinde yeni kayış tasarımı ve malzemesi, kullanıcıların koşu ve yüzme gibi geleneksel sporlardan kaya tırmanışı ve sörf gibi ekstrem sporlara kadar farklı spor türlerinin keyfini çıkarmasını sağlıyor.