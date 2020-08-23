Hattat Mehmet Özçay: Tarihe not düşmenin mutluluğu tarifsiz

Onun içinden geliyor bu: "O heyecanla Ayasofya'nın isimlerine baktım... Birkaç alternatif var çünkü isimlerde. Sadece Ayasofya Camii diyebilirsiniz, Ayasofya-i Kebir Camii diyebilirsiniz. İkinci alternatifi de çalıştım Ayasofya-i Kebir Camii diye. Ortaya güzel bir kompozisyon çıktı. Onu da yine sosyal medyada paylaştım. Yine çok güzel dönüşler oldu. Bu arada gönderdiğim dostlarımdan biri vasıtasıyla Cumhurbaşkanımızın özel kalemine gidiyor benim çalışmam, Hasan Bey Doğan Bey'e. Hasan Bey de Cumhurbaşkanımıza gösteriyor ve onun beğenisine nail oluyor. Ama diyor ki, 'Tapuda geçen şekliyle olsun isim.' Onun üzerine bir çalışma yaptım. 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'... Kayıt böyle... Onun üzerine ben o isme, o kalıba yoğunlaştım. Yaklaşık bir ay zamanımı aldı. Gece gündüz çalıştım o heyecanla. Klasik celi sülüs tarzında. Tarihe de bir not düşmüş olmanın mutluluğunu, heyecanını yaşıyorum. Rabbime ne kadar şükretsem az."