Sabah Pazar Oscar jürisi kararını açıklıyor: Oscar’a yine kadın eli değecek

Sinema pandemi nedeniyle ağır yara alsa da şunu anladık ki Oscar söz konusu olunca hemen bildik reflekslerimizi ortaya koyuyoruz. Bu gece yarısı gerçekleşecek tören öncesinde biz de Geleneksel Oscar Toto'muzla karşınızdayız.Bu yıl Oscar sezonu pandemi nedeniyle biraz daha uzun sürdü. Adaylar açıklanınca En İyi Film'in favorisi Mank'tı ama şimdilerde rüzgar Nomadland'e dönmüş durumda. 10 kişilik sinema yazarı jürimize göre Nomadland ödülü alacak. Ama geçen yıldan da biliyoruz ki Akademi çok değişti ve sürprizlere hazırlıklı olmak gerek.En İyi Yönetmen kategorisinde Chloé Zhao rakipsiz. İşin aslı hak da ediyor ve zamanın rüzgarı da arkasında. Jürimiz de kim tutar seni Zhao dercesine onun alacağını düşünüyor. Çinli Zhao bu ödülü alırsa En İyi Yönetmen ödülünü alan tarihteki, Kathryn Bigelow'dan sonraki ikinci kadın yönetmen olacak.En İyi Erkek Oyuncu ödülü kategorisinde favori, geçen yıl 42 yaşında vefat eden Chadwick Boseman. Anthony Hopkins de favorilerden. Lakin iki oyuncunun öne çıktığı bu kategoride herkes gibi jürimizin de gönlünden geçen Boseman'ın ödülü alması...Boseman ödülü alırsa, Peter Finch ve Heath Ledger'dan sonra ölümünden sonra bu ödülü alan üçüncü aktör olacak. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisindeyse Daniel Kaluuya rakipsiz...Gelelim bu yıl yarışma heyecanının tavan yaptığı iki kategoriye.En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Frances McDormand yarış başladığında rakipsizdi.Sonra rüzgar Viola Davis'e döndü.Şimdilerde Carey Mulligan favori gösteriliyor. Bu yarış jüri kararlarına da yansımış durumda...Jürimize göre Frances Mc- Dormand kıl payı önde...Heyecanın yaşandığı diğer dalsa En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisi. Bu dalda Yuh-Jung Youn yarışı önde götürüyor.Ama Olivia Colman da favoriler arasında. Jürimiz bu kategoride Jung Youn'un ödülü alacağını düşünüyor.Oscar ödül töreni bu gece TRT 2'den canlı yayınlanacak. Saat 01.30'da Oscar'a Doğru programı sonrası törene saat 03.00'te bağlanılacak.