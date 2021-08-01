Şehirler sıcağa savaş açtı

Bunaltıcı sıcakların yakamızı bırakmadığı bir yaz geçiriyoruz. Bu durum sadece Türkiye
'ye özgü değil. Dünyanın dört bir yanındaki farklı şehirlerde de sıcaklık rekorları kırılıyor. Küresel ısınmayla birlikte bu sorunun önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öngörülüyor. Özellikle şehir yaşamını olumsuz etkileyen yüksek sıcaklıklarla nasıl mücadele etmeli? Şehirleri serinletmenin yolları var mı? Dünyanın farklı şehirlerinde bu yönde yapılan çalışmalardan öne çıkanları bir araya getirdik.
Singapur
Otobüslerin üstü bile yeşillendirildi
Singapur'da yerde fazla boş alan olmadığı için yeşillendirme için teraslar ve duvarlar kullanıldı. Binaların tepesinde 133 hektar yeşil alan oluşturuldu. Hedef 2030 yılına kadar 200 hektara ulaşmak. Bu arada şehirde otobüslerin üzerinde de yeşil alanlar görmek mümkün. Bu sayede otobüslerin içi daha serin kalıyor ve klimanın daha az yakıt tüketmesi sağlanıyor.
New York
Çatılara beyaz mantolama
Amerika
'nın en kalabalık şehrinde sıcaktan korunmak için şehir adeta beyaza boyandı. 2009 yılından beri şehirdeki çatılar silikon boyayla mantolanıyor. Beyaz kaplama güneşi yansıtıp binaların içindeki ısıyı yüzde 30 azaltıyor. Şehirde mantolama yapılan çatıların alan olarak büyüklüğü bir milyon metrekareyi buldu.
Viyana
Duşlar şehrin her yerinde
Avusturya'nın başkentinde ise çeşitli yerlere buhar duşları yerleştirildi. Bu duşlar hava sıcaklığı 25 dereceyi geçtiğinde çalışmaya başlıyor. Su sıcak havayı buharlaştırarak ortamdaki havanın serin olmasını sağlıyor. Duşlardan püskürtülen temiz, içilebilir su.
Abu Dabi
Rüzgar kanalları oluşturuldu
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde binalar arasında rüzgarın geçmesi için geleneksel bir Orta Doğu yöntemi olan sikkalardan esinlenilerek kanallar oluşturuldu. Bu da rüzgarın serinletme gücünü maksimize ediyor. Parklarda açılır kapanır gölgelikler kullanılıyor. Gölgelikler gündüz kapanıyor, gece ise sıcağın dağılması için açılıyor.
Medellin
Daha fazla ağaç ektiler
Ağacın daha fazla olduğu bölgelerin, ağaçsız komşularına kıyasla 5 derece daha soğuk olduğunu biliyor muydunuz? Ağaçlar gölge yaparak beton binaların sıcağı emmesini önlüyor. Ve havayı nemlendiriyor. Kolombiya'nın ikinci en kalabalık şehri Medellin'e dokuz bin ağaç ekilerek 30 yeşil koridor oluşturuldu. Ve bu sayede şehirde sıcaklığın iki derece düşmesi sağlandı. Yeşil koridorlar bisiklet kullananlara ve yayalara gölgelik alanlar sağlarken, bölgenin daha serin olmasına da neden oluyor. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu yollarda havayı temizliyor.