Avrupalılar Türkiye’de güzelleşiyor

Turizm, zaman içinde çok çeşitlendi ve en çok öne çıkan türlerinden biri de sağlık turizmi oldu. Sağlık turizminin çoğunluğunu ise estetik turizmi oluşturuyor. Estetik turizminin, sağlık turizminde olduğu gibi genel turizmdeki payı da her geçen yıl artıyor. Son 10 yılda büyük gelişme sağlayan estetik turizmi, 10 milyar doların üzerinde bir rakama ulaştı. 10 milyar dolarlık pastadan en çok pay alan ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye estetik turizmi konusunda son 10 yılda dünyanın en önemli ülkeleri arasına girdi ve şu anda dünyada yedinci sırada yer alıyor. Rakiplerimiz ise; sırasıyla Amerika
, Brezilya, Japonya, Meksika, İtalya
ve Almanya. 110 ülkeden 25 bin estetik cerrahın üye olduğu Uluslararası Estetik Plastik Cerrahlar Birliği'nin (ISAPS) verilerine göre bir yılda dünyada 11 milyon 363 bin 569 plastik cerrahi operasyon, 13 milyon 618 bin 735 adet cerrahi olmayan estetik operasyon yapıldı. Türkiye'de ise cerrahi ve cerrahi olmayan toplam 754 bin 392 estetik operasyon gerçekleştirildi. Bunun 351 bin 930'unu cerrahi işlem gerektiren operasyonlar, 402 bin 462'sini ise ameliyatsız operasyonları içeriyor. Türkiye'de yapılan plastik cerrahi operasyonlarının 161 bin 298 yüz ve kafa bölgesine, 84 bin 231'i vücudun değişik bölgelerine, 72 bine yakını memelere ve 3 bin 496'sı göz kapağına yapıldı. Geri kalanlar ise liposuciton, yağ aşılama gibi işlemler. Cerrahi işlem gerektirmeden yapılan en yaygın uygulama ise botoks oldu, botoks rakamı 200 bine yaklaştı. Botoksu cilt bakımı, tüy alma ve lazer uygulamaları izledi. Türkiye'deki bu estetik işlemlerinin büyük çoğunluğu estetik turizminden yani yurt dışından gelenlerden kaynaklanıyor. Çünkü güzelleşmek için ülkemize gelen yabancı turistlerin sayısı yıllık 600 binin üzerinde. Türkiye'ye en çok Avrupa
ülkeleri, Ortadoğu ve Rusya
'dan güzelleşmeye geliyorlar. Avrupa'dan güzelleşmeye gelenler arasında birinci sırada ise Almanlar yer alıyor.
TÜRKİYE'NİN AVANTAJI ÇOK
Türkiye 10 milyar dolar seviyesinde olan ve her geçen yıl artan bu pastadan daha çok pay alabilir, ki önümüzdeki yıllarda estetik turizminde ilk üçe girmemiz bekleniyor. Çünkü Türkiye'nin estetik turizminde birçok avantajı var. Bunların başında; çok iyi yetişmiş, tecrübeli, uzman doktor ve sağlık personelimizin olması, otel konforunda hizmet sunabilen, uluslararası alanda akreditasyon belgesine sahip, tıbbi teknolojisi üst seviyede olan ve kaliteli hizmet sunan hastanelerimizin olması ve dünyanın birçok ülkesinden kolay ulaşım imkanı olması geliyor. Ayrıca, rakiplerimize göre hem kaliteli hizmet veriyoruz hem de onlardan çok daha düşük ücret alıyoruz. Diğer yandan bekleme sırası olmaması ve estetik için gelenlerin tatil yapma imkanı bulması da Türkiye'nin en büyük avantajları arasında. Bu arada Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ne sahip binin üzerinde sağlık tesisimizin olduğunu da belirtelim.
KALİTEDE AVRUPA'NIN ÇOK ÜSTÜNDEYİZ
Saç ekiminin dışında erkeklerin karın germe operasyonları, burun ve liposuction; kadınların ise, en çok meme, burun ve kalça operasyonları için Türkiye'ye geldiğini belirten Türk Sağlık Turizm Derneği Başkanı Servet Terziler, fiyatlar konusunda da şu bilgileri veriyor: "Burun operasyonları ortalama 2 bin 500-3 bin Euro bandında yer alıyor. Göğüs operasyonu, silikon takma uygulamaları ortalama 3 bin 500-4 bin Euro civarında. Popo implantları da yaklaşık 3 bin 500-4 bin Euro'ya yapılıyor. Avrupa'ya bakıldığı zaman şu andaki fiyatlarımız neredeyse yarı yarıya. Kalite olarak bakıldığında ise Avrupa'nın gerçekten çok daha üstündeyiz." Estetik cerrahi için gelenlerin ortalama bir hafta kaldıklarını vurgulayan Terziler, "Bir hafta kaldığı için, burada otel turizmi, gastronomi turizmi, ulaşım turizmi, bazen hediyelik eşya turizmi, bazen tekstil gibi bütün sektörler hemen hemen bu sağlık turizminden nemalanır. Dolayısıyla Türkiye için net bir şekilde bacasız bir sanayi diyebiliriz" diyor. Bu sektörü daha da büyütmek için neler yapılaması gerektiği konusunda da Terziler şu tavsiye ve uyarılarda bulunuyor: "Kaliteyi korumak ülkemizde en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi. Eğer insanlar verilen hizmetin sonuçlarından, kalitesinden ve samimiyetten memnun olurlarsa kartopu gibi büyürsünüz. Buradaki disiplini, özveriyi ve insanlara karşı gösterdiğimiz samimiyeti sürekli tekrarlamalıyız. Bu devamlılık sağlandığı sürece sorun olmaz. Ancak son dönemde hijyeni ve sterilizasyonu iyi olmayan ve gerekli kalite standartları oluşmamış hizmetler verildiğini görüyoruz. Yetkililer, sağlık ve kalite kontrollerini düzenli olarak yapmalı ve denetimleri arttırmalı." Terziler son olarak, 2021'in toparlanma yılı olduğunu ve 2022'de ise estetik turizminden 500 milyon dolar gelir sağlayacağımızı vurguluyor.
DÜNYADA YÜKSELEN YILDIZIZ
Estetik turizminde dünyadaki yerimiz ve dünyayı nasıl güzelleştirdiğimizle ilgili daha detaylı bilgi almak için Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı ve Exclusive Hair Clinic Kurucusu Uzm. Dr. Servet Terziler ile konuştuk. 2019'da estetik turizminden Türkiye'nin 300 milyon dolar kazandığını belirterek söze başlayan Servet Terziler, fiyatların Avrupa'dan yarı yarıya ucuz olduğunu, cerrahlarımızın çok iyi eğitim gördüğünü ve yoğun ameliyat yaptığı için büyük tecrübeye sahip olduğunu, bu yüzden de dünyada bu alanda yükselen yıldız olduğumuzu söyledi. Peki en çok hangi ülkelerden Türkiye'ye estetik olmaya geliyorlar? Terziler, o ülkeleri söyle sıraladı: "En çok Kuzey ülkelerinden; İsveç, Norveç ve Danimarka'dan geliyorlar. Bunun yanı sıra Almanya, İsviçre, İngiltere, Fransa vatandaşları yoğun bir şekilde bizi tercih ediyor. İspanya, İtalya, Rusya ve Türki Cumhuriyetleri de onları takip ediyor. Biz hep Körfez ülkelerinden çok fazla vaka geliyor gibi düşünüyoruz ama şu anda Avrupalıların estetik cerrahi için akın akın ülkemize geldiklerini söyleyebilirim." Terziler, Türkiye'de estetik turizmin merkezinin İstanbul olduğunu, ikinci sırada da Antalya'nın olduğunu ifade etti. Avrupalılar, İstanbul'u tercih ederken, Rus coğrafyası ve Türki Cumhuriyetlerden gelenler Antalya'da bıçak altına yatıyormuş. Estetik için ülkemize gelenlerin en çok hangi uygulamaları yaptırdıklarına gelince; bu konuda da söz yine Servet Terziler'de: "Ülkemize daha çok burun, meme ve popo estetiği yaptırmak için geliyorlar. Cerrahi estetiğin dışında şu anda özellikle ameliyatsız yüz gençleştirme dediğimiz; iple yüz germe, dolgu, botoks uygulamaları tercih ediliyor."