“Yuvam Dünya” dediler, ilk adımı attılar

Yuvam Dünya, iklimi bir meselenin ötesine taşımış... Önde gelen şirketlerin yeni nesil liderleri, çözümün parçası olmak için emek veren aktivistler, sivil toplum gönüllüleri, bilim insanları, hikayeleri daha anlaşılabilir dille topluma aktarabilen sanatçılar ve güçlü iletişimcilerden oluşan bir sosyal oluşum, yeni nesil bir dernek. Derneğin kurucusu, Borusan Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık
'ın gelini Kıvılcım Pınar Kocabıyık... Kıvılcım Hanım'ın iklim konusundaki farkındalığı 12 yıl önce tarım ve gıda alanında çalıştığında başlamış, anne olduktan sonra ise gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma isteği bu alandaki çalışmaları adeta tutkuya dönüşmüş. Tarım, gıda ve çevre topluluklarında profesyonel ve gönüllü çalışırken eğitim de almaya başlamış. Kocabıyık, Yuvam Dünya Derneği'ni şöyle anlatıyor: "İklim krizini sadece belli bir kesimin konuştuğu problem olmaktan çıkarıp toplum meselesi olarak sahiplendirmek ve neslimizin öyküsünü değiştirmek için çalışıyoruz." Biz de yolu bu dernekle kesişen iş ve sosyal hayatıyla tanınan dört kadınla buluşup; önerilerine kulak verdik.
YUVAM DÜNYA DERNEĞİ NELER YAPIYOR?
İklim değişikliğinin okul öncesi, ilk ve ortaokul öğretim programlarına girmesi için MEB, Bahçeşehir Üniversitesi ve UNITAR Cifal Ofis ile çalışmalar yürütüyor.
Boğaziçi Üniversitesi İklim Merkezi (İklimBU) ile Ebeveynler için İklim 2030 adlı eğitimin ilki gerçekleşti.
Dünyada önde gelen iklim kaynaklarını Türkçeye çevirmek üzere yola çıktıkları Yuvam Dünya Kitaplığı var.
İklim Dostu Yaşam Rehberi, bireysel karbon ayak izinizi azaltmanın ipuçlarını sunuyor.
Her yıl özel sektör ile iklim krizi ve sürdürülebilirlik üzerine fikirler yürütülen zirveler yapıyorlar.
"İz Bırakmayanlar" adındaki aplikasyonları çok yakında platformlardan indirilebilecek. Burada bireysel karbon ayak iziniz hesaplanacak ve bunu azaltmak üzerine bir yolculuk gerçekleşecek.
İklim Dostu spor alanında çalışmalarına Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile başlıyorlar. Kurucu üyelerden Nil'in, Uyan Anne isimli, Yuvam Dünya için yazılmış şarkısının klibi, 17 Kasım'da Borusan Filarmoni Orkestrası ile çekiliyor.
PINAR SABANCI
Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Üyesi
"Kıyafet kiralıyorum giymediklerimi satıyorum"
"Mesajlarımızı doğru şekilde sosyal medyadan herkesle paylaşabilmek, iklim krizine dair toplumsal bir farkındalık yaratmak adına çok önemli. Yuvam Dünya Kitaplığı ise dünyada önde gelen iklim kitaplarını dilimize kazandırdığımız bir projemiz. İlk kitabımız Muz Ne Kadar Kötüdür? karbon ayak izini anlatan keyifli bir başvuru kitabı. İkinci kitabımız İklim Krizinin ABC'si ise eğlenceli bir karikatür kitabı, üçüncü ise İklim Krizini Önlemek için En Kapsamlı Plan adlı ünlü Drawdown Projesi'ni anlatan kitap olacak. Ayrca kıyafetlerimi geri dönüşüme veriyorum. Giymediklerimi ikinci el olarak satıyorum. İhtiyacım olursa ve sadece özel bir günde giyeceğim bir şeyse kıyafet kiralıyorum. Kullanmayacağım ürünleri almıyorum. Evimizde plastik kullanmamaya özen gösteriyoruz. Plastik torbalar yerine bez çantalar kullanıyor, geri dönüşüm için atıklarımızı ayırıyoruz."
ZEYNEP KÖSEOĞLU
Yuvam Dünya Üyesi
"Elektrikli araçları giymediklerimi satıyorum" kiralıyorum tercih ediyoruz"
Yuvam Dünya Derneği'nde döngüsel ekonomi kısmında aktif olarak rol aldığını belirten Zeynep Köseoğlu, bu ekibin bir parçası olmayı ilk duyduğu andan itibaren arzu etmiş ve derneğe katıldıktan sonra hem kendisinin hem de ailesinin çevreye karşı farkındalığı daha da artmış. Köseoğlu derneğin hayatına kattıklarını ve yaşamındaki yeni düzenlemeleri şöyle açıklıyor: "Günlük hayatımızda benim ve ailemin bu konu hakkında neler yapabileceğimiz konusunda daha çok bilinçlendik, dernek bize ilham kaynağı oldu. Genel yaşantımızda öncelikle her alandaki tüketimimizi minimalize etmeye özen gösteriyor ve geri dönüşümü olan ürünleri kullanıyoruz. Çevreye olabildiğince az zarar getiren davranışları günlük yaşantımıza entegre ediyoruz. Bu konuda çocuklarımız da daha küçük yaştan itibaren bilinçleniyor. Yeşil alanları koruyor ve ormanlarımızın çoğalmasına destek oluyoruz, olabildiğince elektrikli araçlar tercih ediyoruz. Ayrıca hayvansal gıda tüketimimize dikkat ediyoruz." Köseoğlu, gelecek ile ilgili en çok korktuğu tablonun doğal düzenin değişiyor olması ve iklimlerdeki zaman kaymalarının yaratacağı olumsuz etkiler olduğunu belirtiyor.
DENİZ AKTAŞ
Yuvam Dünya Yedek Yönetim Kurulu Üyesi
"Özel sektörde dönüşüme öncü olmak istiyoruz"
Deniz Aktaş hem hayat tarzına uyduğu, hem önemine kalben inandığı iklim krizi hakkında bireysel olarak daha fazla bilgi edinmek ve farkındalık yaratacak faaliyetlerde bulunmak için Yuvam Dünya'nın bir parçası olmuş: "Derneğimizin amaçlarından biri de özel sektörde dönüşüme öncü olmak. Bunun için özel sektör ile döngüsel ekonomi kapsamında kapsül projeler oluşturmayı hedefliyoruz ve ilk projemizi Porland ile yapacağız. Yüzde yüz atık porselenden yapılmış karbon ayak izi düşürülmüş ilk koleksiyonlarını hazırlıyoruz, yılbaşında satışa hazır olacak. Bu koleksiyon için çok heyecanlıyım." Aktaş, iklim dostu tüketim için bireysel olarak yaptıklarını ise şu sözlerle anlatıyor: "Öncelikle ihtiyacımdan fazlasını tüketmemeye özen gösteriyorum. Alışverişlerimde organik ve ekolojik ürünleri tercih ediyorum. Markete bez çantam ile gidiyorum ve tek kullanımlık naylon poşetleri kullanmıyorum. Tek kullanımlık plastik ürünleri olabildiğince tüketmemeye çalışıyorum. Sürdürülebilir üretim yapan ve üretimlerinde transparan olan markalardan alışveriş yapmayı tercih ediyorum. Bireyler 'Dünyayı ben mi kurtaracağım?' düşüncesinden vazgeçmeli ve küresel değişimin kolektif bireysel değişimden geldiğini unutmamalıyız."
CEYLAN SEL SOHTORİK
Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Üyesi
"Gereksiz alışveriş yapmaktan kaçınıyorum"
Derneğin Üye İlişkileri Kurulu'nda görev alan Ceylan Sel Sohtorik, dernek ile tanışınca dünyaya bambaşka gözlerle bakmaya başladığını belirtiyor. Ceylan Hanım hem iş hayatında hem de özel hayatında karbon ayak izini azaltmak adına alışkanlıklarını değiştirmiş. Tüketimle ilgili olarak ihtiyacı olmayan ürünleri reddetme, ihtiyacı olanı da azaltmaya yönelik bir bakış açısı geliştirmiş. Gönüllü sadelik olarak adlandırdığı bu felsefe sayesinde dünyayı korumaya dair ufak da olsa katkı sağladığı için mutlu olduğunu söylüyor. Sohtorik, "İnsanların iklim krizi sorununun ne olduğunu öğrenmesi ve adım atması adına bilgilendirici kitaplardan oluşan Yuvam Dünya Kitaplığı'nı ve İklim dostu yaşam rehberimizi okumalarını öneriyorum. Bu konuda harekete geçmek için 'tek başıma ne yapabilirim ki?' düşüncesinden vazgeçmeli ve milyonlarca insanın küçük hareketlerinin çok büyük etkiler yaratabileceğini unutmamalıyız ve öğrendiklerimizi çevremizle paylaşarak onları da bu mücadeleye dahil ederek büyük adımlar atabiliriz. Politikacı Jay Inslee'nin dediği gibi "iklim değişikliğinin etkisini hisseden ilk, bununla ilgili birşey yapabilecek son nesiliz." İçinde yaşadığımız bu coğrafyada yaşamaya devam etmek için iklim değişikliğine karşı ciddi önlemler almak zorundayız."
İklim dostu tüketim için neler yapmalı?
1- İhtiyacından fazlasını alma.
2- Aldığın her şeyin karbon ayak izini öğrenmeye çalış.
3- Sahip olduklarını iyi kullan, ömrünü uzat.
4- Kullanmadığın ama vazgeçemediğin eşyayı işe yarar hale getir.
5- Sürdürülebilir üretim yapan doğa dostu markalardan alışveriş yap.
6- Bir kez kullanacaksan satın almak yerine ödünç al.
7- İkinci el piyasasını ve paylaşım ağlarını kullan.