7/24 şehirde yaşam

BEKLENEN OYUN SAHNEDE
Ahsen Eroğlu
'nun Tunahan Çilingir
ile sahneyi paylaşacağı, DasDas'ın yeni oyunu Ağaçtaki Kız'ın tiyatroseverlerle buluşmasına sayılı gün kaldı. Şebnem İşigüzel
'in aynı adlı romanından sahneye uyarlanan ve 11 Aralık akşamı ilk kez perdelerini açacak oyun, sanatseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Provaları tüm hızıyla devam eden Ağaçtaki Kız, Şebnem İşigüzel'in aynı adlı romanından İlksen Başarır
tarafından sahneye uyarlandı. Ahsen Eroğlu'nun ilk kez tiyatro sahnesine çıkacağı oyunda ona Tunahan Çilingir eşlik ediyor. Merakla beklenen oyun, hikayesini seyirciye bir çınar üzerinden anlatmaya başlayan bir kız ile Yunus'un; aşkı, dostluğu, hayallerini, hayal kırıklıklarını, yere düşmeyi, yerden kalkabilmeyi ve sırlarını paylaşmalarını gözler önüne serecek. Müziklerinde Cem Yılmazer
ile Gülinler
'in imzası bulunan Ağaçtaki Kız, 19 Aralık günü 17.00'de ve 27 Aralık akşamı 20.30'da yeniden DasDas Sahne'de sergilenecek.
ANADOLU UYGARLIKLARINDAN İZLER İSTANBUL'DA
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla 30 Aralık'a kadar Atatürk Kültür Merkezi
'nde resim, heykel ve seramik alanlarında çağdaş Türk sanatçılarının eserleriyle oluşturulan seçki gezilebilir. Projenin koordinatörlüğünü Siret Uyanık
üsleniyor. Anadolu Uygarlık tarihinin; çağdaş sanatın usta temsilcileriyle yorumlandığı, disiplinler arası buluşmayla oluşturulan "Anadolu Uygarlıklarından İzler İstanbul" projesi ile alanında usta 65 sanatçının eserlerinin yer alacağı bir seçki sanatseverler ile buluştu. "Bellek Kültepe" sergisinin açılışıyla başlayan proje, 93 sanatçının Kültepe Tabletleri'ni konu alan eserlerinden oluşuyor.
Opera
COSI FAN TUTTE AKM'DE
WOLFGANG Amadeus Mozart
'ın 1789 yılında bestelediği hicivli, komik opera Cosi Fan Tutte, Devlet Opera ve Balesi
sanatçılarının yorumuyla AKM sahnesinde... Türkçeye "Bütün Kadınlar böyledir" olarak çevrilen operanın librettosunu, Mozart'ın ünlü operaları; Figaro'nun Düğünü ve Don Giovanni operalarının da libretto yazarı olan Lorenzo Da Ponte yaptı. Mozart, operayı Fransız Devrimi zamanlarında yazdı ve ilk kez bestecinin ölümünden bir yıl önce, 1790'da Viyana'da sahnelendi. Ancak eser esas olarak, 20. yy'da opera repertuvarlarında sıklıkla yer almaya başlayarak, Figaro'nun Düğünü ve Don Giovanni operalarının yanındaki yerini aldı. Operada sadakat kavramı ana temayı oluştururken, kadınların bağlılığını sınamak isteyen erkeklerin nasıl gülünç duruma düştükleri işleniyor. Eserin sahne kurgusu Suat Arıkan tarafından gerçekleştiriliyor. Orkestra Şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, küresel salgın şartları gereği sahnede yer alacak. Eserin 4,5 dakikalık üvertür bölümünde ise Ayşem Sunal Savaşkurt'un koreografisi ile hikaye, eğlenceli bir bale ile anlatılıyor. Sahne ve kostüm düzenleme Olcay Engin Kaymaz'a, ışık tasarımı ise Taner Aydın'a ait.
Sergi
POPÜLER KÜLTÜRDE BİZANS
SUNA ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi ile İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Bizans hakkında yapılmış bilimsel araştırmaları inceleyen "İstanbul'dan Bizans'a" sergisi ile eşzamanlı olarak, bu kez Bizans'ın popüler kültürdeki temsillerini ele alan başka bir sergiyi ziyaretçilerle buluşturuyor. "İstanbul'da Bu Ne Bizantinizm?": Popüler Kültürde Bizans sergisi, edebiyattan video oyunlarına, çizgi romandan müziğe, sinemadan modaya, farklı alanlarda, Bizans algısına ait ortak temaları bir araya getiriyor. Sergi 23 Kasım - 6 Mart tarihleri arasında Pera Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.