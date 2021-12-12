Giriş Tarihi: 12.12.2021

Ortadoğulular kılıçlı, atlı Avrupalılar mistik hikayeli Türk dizilerini seviyor YUSUF İZEL

Dünyada 150’den fazla ülkede izlenen, her yıl milyonlarca dolar ihracat girdisi sağlayan dizilerimiz, akademik bir çalışmaya konu oldu. Uluslararası Ticaretin Gözde Konusu: Türk Dizileri başlıklı araştırma, dizilerimizin dünyanın farklı bölgelerindeki seyirciyi nasıl etkilediğini ortaya koyuyor