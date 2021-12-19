Küreselciler ‘tek dünya’ hayallerini Metaverse’te gerçekleştirmek istiyor

Giriş Tarihi: 19.12.2021

"Bugüne kadar interneti sadece kullanıyorduk, artık internetin içinde olacağız" diyor uzmanlar Metaverse için... Avatarlarımızla, yani dijital kopyalarımızla dahil olacağımız yeni sanal evren Metaverse, sosyal hayatımızda neleri değiştirecek? Psikolojimizi nasıl etkileyecek? Henüz klasik sosyal medyanın yol açtığı 'bağımlılık' ve sosyal, psikolojik meseleleri tartışılırken bu 'üst düzey' sanal evren hangi sorunlarla geliyor? Sosyoloji, psikoloji ve sosyal medya uzmanlarına Metaverse'ün hayatımıza neler getireceğini, hayatımızdan neler götüreceğini sorduk...