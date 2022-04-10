Trafik canavarlarına karşı kadınlara özel tüyolar

Kadın olup da trafikte sorun yaşamamış olanımız var mıdır hiç hayatta? Arkadan selektör yaparak gelen, arabasını üstünüze kıran, yokuşta sizin zorlandığınızı göre göre arabanızı sıkıştıran... Benim aklıma ilk bunlar geldi ama tüm kadın okuyucularımız içinden kimbilir kaç madde daha sayar. Sırf bu trafik geriliminde biraz daha güvende hissedebilmek için jeep ve SUV'lere yönelmiyor muyuz? Ya da özellikle koyu renk araba tercih ediyoruz ki, gün içinde kimbilir hangi gerilimi yaşamış kendini bilmez kişiden kendimizi bir nebze olsa koruyabilelim diye...Tam da bu nedenlerden dolayı kısa süre önce kadınların trafikte kendisini daha iyi hissetmesi, daha güvenli ve kontrollü araba kullanabilmesi ve trafik canavarlarına karşı kendilerini koruması için bir platform hayata geçti. Women's Drivers Network herkesin yaşadığı bu sorunlara çözüm üretmek, kadınlara keyifli rotalarda araba kullanan deneyimini yaşatmak için kuruldu. Ben de bu platformun geçtiğimiz hafta İzmir ve bölgesinde düzenlediği off-road araba sürüş rotasına katıldım. Hazır o rotaya katılmışken de hepimizin işine yarayacak çeşitli trafikte güvenli sürüş tüyoları almayı da ihmal etmedim.Her türlü sözlü veya sesli taciz de soğukkanlı kalmak ve sürüşe odaklanmak çok önemlidir, yakın takip veya korna baskısı size ani hareket yaptırmamalı, böyle durumlarda sürüşe devam etmek çok önemli, panik fren daha büyük riskler oluşturur. Trafiğin akışıdan daha yavaş giden ve akışı sıkıntıya uğratan herkes ne yazık ki bu tacize maruz kalıyor. Bunun için güvenli seyir hızı kullanılmalı, unutmayın çok yavaş gitmek sizi riske sokabilir.Panik olmadan uygun yol koşullarında en kısa sürede kendisine yol verin, zaten arkanızdan selektör yaparak gelen bir sürücü varsa ya çok agresiftir ya da dörtlüleri yanarak geliyorsa da gerçekten aciliyet içeren bir durum vardır.Otomobilinizle yokuşta dur-kalk bir trafikte giderken, tavsiyemiz önünüzdeki otomobille takip mesafenizi biraz daha fazla tutmanız, 3 metre olarak planlayabilirsiniz mesela. Kullandığınız otomobilin yokuş kalkış desteği varsa hiç panik yapmanıza gerek yok. Eğer manuel vites bir otomobil kullanıyorsanız ya da yokuş kalkış desteğiniz yok ve de kendinizi rahat emek istiyorsanız el freni yardımıyla rahatlıkla kalkabilirsiniz.Yol durumuna göre araç hızını ayarlayabilmek çok önemli, gereksiz yavaş sürmek de bazı tehlikeleri beraberinde getirebilir. Yol şartlarının gerektirdiği hız limitinde giderken arkadan sizi kimsenin sıkıştırmaya hakkı yoktur, olası durumda sağ taraf müsaitse yol verin, riske giren o olsun, yol müsait değilse aynı hızda sürmeye devam edin, sakin kalın, yanlış yapan siz değilsiniz.Sol şeritte giderken, önünüz boşken fren yapmak veya arkanızdan bir araç gelirken sağa geçerken gereksiz fren yapmak çokça görülen bir hatadır, sağ şeride geçerken fren yapmak yerine sağ şeride geçtikten sonra fren yapmayı tercih edin.Bluetooth sistemi olmayan otomobillerde telefon ile konuşmamakta yarar var. Direksiyonda telefonu elde tutarak konuşmak, mesaj yazmak vb. gibi konular hem sizi hem başkalarını riske sokar. Genelde trafikte aynada makyaj yapan kadın sürücülere ne yazık ki çok rastlanıyor, bu davranış trafikte büyük risk oluşturmaktadır.Araç boyutlarını çok iyi tahlil etmeleri gerekir. Buna göre iki araç arasına park ederken aracın sığıp sığmayacağı, olası kaldırım ve duvarlara ne kadar yanaşılması gerektiğini bilmek gerekir. Belki boş vakitlerde bazı küçük pratikler yapmakta yarar var. Özellikle geri giderken direksiyon ne yöne çevrilirse aracın hangi yöne gideceğini bilmek bu noktada çok önemli. Eğer yine de ben park ederken zorlanıyorum diyorsanız; mümkünse rahat ve geniş park alanlarını öncelikle tercih edin, daha az manevra ile girilen park alanları hem sizin için kolaylık olur hem de trafiğin aksamasını engeller.Direksiyona çok yakın oturmak size güvenli bir sürüş sağlamaz. Dirsekler 90/100 derece açılı bir pozisyonda bir direksiyon mesafesi ayarlamak acil durumlarda direksiyon üzerinde tam kontrolünüz olmasını sağlar. Direksiyon iki el ile, parmaklar simit içinde kalmayacak şekilde, onu on geçe pozisyonunda tutulmalıdır. Sırt koltuğa tam dayalı iken uzatılan kolların, bileklerin iç kısmının direksiyon simidi üzerine değiyor olması gerekir.