Sahte güzelliğe geçit yok

İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre 17 yaş altındaki gençlerin anoreksiya ve bulimiya nedeniyle hastaneye kaldırılma oranları son beş yıl içinde yüzde 41 oranında arttı. Başka bir araştırma ise 11-16 yaş aralığında bulunan ve sosyal medya kullanmaya başlamış olan genç kızlar arasında fiziksel görüntüsünden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı sadece yüzde 16... Uzun lafın kısası sosyal medya üzerinden takip edilen ve 'fenomen' olarak adlandırılan kişilerin aşırı fotoşopla mükemmelleştirdikleri görüntüleri, arkadan gelen nesil üzerinde inanılmaz olumsuz bir etkiye sahip. Durum genç nesillerde psikolojik sorunlara, yeme bozukluklarına hatta intiharlara neden oluyor. Daha ileriki yaşlardaki kadınların ise bu sosyal medya etksiyle estetik operasyonlara düşkün hale geliyor.İşte tam da bu nedenle bu hafta İngiltere'nin en büyük halkla ilişkiler şirketlerinden biri olan ve kuruluş tarihi 1850'ye kadar uzanan Ogilvy, bundan sonra marka iş birlikleri ve reklam çalışmalarında yüz ve vücudunu fotoşoplayan sosyal medya fenomenleriyle çalışmayacaklarını duyurdu. Şirketin sosyal medyadan sorumlu yöneticisi Rahul Titus, "Ne yazık ki bu görüntüler sistematik bir şekilde toplumun ruh sağlığına zarar veriyor. Biz şirketlerin, reklam ajanslarının, hakla ilişikler şirketlerinin toplumumuzu korumamız gerekiyor. Ne yazık ki sosyal medya, reklamın en samimi, doğal ve gerçek tarafı olması gerekirken kısa süre önce bu durum değişti. Tüm doğallığını kaybetti ve topluma zarar vermeye başladı" diye konuşuyor.Ogilvy bu açıklamasıyla bir ilk olma özelliği taşıyor belki ama İngiltere bu yıl başından itibaren fotoğraflarını fotoşoplayan sosyal medya fenomenlerinin bunu fotoğrafta belirtmesinin yasal bir zorunluluk olması üzerinde çalışmaya başladı. Muhafazakar Parti tarafından hazırlanan yasa tasarısına göre sosyal medya fenomenlerinin fotoşoplu fotoğraflarını belirtmemesi durumunda maddi ceza alması planlanıyor. Fotoşop uygulaması Facetune başta olmak üzere fotoşop yapmayı kolaylaştıran tüm bu uygulamaların, topluma, özellikle de 18 yaş altındaki yetişmekte olan gençlere ağır psikolojik zarar verdiği ve gerçekçi olmayan bir güzellik algısının gençlere empoze edildiği belirtiliyor.Dove markası gibi birçok güzellik markası da birer birer fotoğraflarını fotoşoplayan sosyal medya fenomenleriyle daha fazla çalışmayacaklarını açılıyor. Dove Başkan Yardıcısı Firdaous El Honsali, "Sosyal medyada kullanılan fotoşop uygulamalarına, insanların bu uygulamalarla tanınmaz hale gelmesine ve bu gerçek olmayan görüntülerle ürün satışı yapılmasına tamamen karşıyız. Bu tarz sosyal medya fenomenleriyle asla çalışmayacağız" diye konuşuyor. Tüm bu adımlar geçtiğimiz yaz Norveç'in fotoşoplu fotoğrafları hedef alan bir yasayı kabul etmesiyle gerçekleşti. Bu yasaya göre reklam ve ürün tanıtımı amacıyla kullandığınız fotoğrafta yaptığınız tüm fotoşopu tek tek belirtmeniz gerekli. Norveç bu kararı, son birkaç yıl içinde 70 bin genç ve çocuğun fiziksel görüntülerine bağlı psikolojik rahatsızlık yaşadığının tespit edilmesinin sonunda almıştı.