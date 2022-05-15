Araç şarjı için pilot proje

WiFi bağlantısı için iyi bir fiber altyapısı şart. Ancak elektrik şarjı için elektrik şebekesi, trafo yatırımı gibi pek çok konuda yatırımın yapılması şart. Ancak hayal değil. Özellikle ABD'de örnek yerlerin ilk adımını atılmaya başladı. Pilot uygulamanın bir parçası olarak Volvo, Denver bölgesinden kahve şirketinin Seattle merkezine kadar olan 2 bin 170 kilometrelik yol boyunca 15 Starbucks lokasyonuna 60 kadar Volvo markalı ChargePoint DC hızlı şarj cihazı kuracak. Şirketlerden bir temsilciye göre Volvo ve Starbucks, istasyonları yakından izleyecek ve programın potansiyel genişlemesini belirlemek için elektrikli araç sahiplerinin kullanımını değerlendirecek.