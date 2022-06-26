Avrupa’da kriz! Karneyle makarna, sırayla kiralık ev, klimaya derece sınırı...

Aslında her şey üst üste geldi. Önce pandemi ekonomileri vurdu. Sonra Ukrayna savaşı başladı. Küresel çapta gıda ve enerji krizi baş gösterdi. Yıllardır süren iklim değişikliğine bağlı kuraklıklar ve doğal afetler de var. Yani dünya için durum çok da iç açıcı değil. Ülkeler krizlere karşı ilginç önlemlere başvurmak zorunda kalıyor...
ALMANYA:
Marketlerde kısıtlama var
Gıda krizi nedeniyle bazı bölgelerdeki marketlerde makarna ve un satışına kısıtlamalar getirildi. Müşteriler bir paket makarna ve un alabilecek. Euronews'e göre Alman gıda bankalarının bazıları da dağıttıkları gıdayı karneye bağlıyor.
HOLLANDA:
Kiralık ev için bekleme sırası
Konut problemi var. Krizi çözmek için çöpçatanlık önerildi. Lahey kentinde ortaya atıldı. Bir konut kooperatifi, yalnız yaşayan bekar kiracıları tanıştırmayı teklif etti. Böylece aynı evde yaşamaları sağlanacak ve boş evler ortaya çıkacak. Lahey'de 150 bin kişi, kiralık sosyal konut için bekleme listesinde.
YUNANİSTAN:
Klimaya 26 derece sınırı
Atina hükümeti artan enerji fiyatları karşısında kapsamlı tasarruf önlemleri açıkladı. Klima cihazlarına 26 derece sınırı getirildi.
PAKİSTAN:
Çay tüketimini azaltın
Yüksek ithalat faturalarını düşürmek istiyorlar. Halka 'Çay tüketimini azaltın' denildi. Pakistan, dünyanın en büyük çay müşterisi konumunda. Geçen yıl 600 milyon dolarlık çay ithal ettiler.
ÇEKYA:
Bu kış soğuk geçecek
Avrupa'yı bu kış zor günler bekliyor. Rusya gazı kesecek. Çekya Enerji Güvenliği Birimi'nden yapılan son açıklama durumun ciddiyetini ortaya koydu: Bu kış gaz kaynaklarının azalması durumunda ısı ve elektrik üretmek için her şeyi yakmak zorunda kalabiliriz.
SRİ LANKA:
Mesai 4 güne indi
Ülkenin genelinde yakıt ve gıda krizine karşılık haftada dört gün mesaiye geçildi.
ÇİN:
Buğday ver konut al
Emlak piyasası zor durumda. Bir emlak şirketi de buğday ile ödeme başlattı. Konut almak isteyen ancak nakit parası olmayanlara peşinatlarını buğdayla ödeyebilecek.
AVUSTRALYA:
Elektrikli aletler akşam kullanılamayacak
Yeni Güney Galler eyaletinde enerji tasarrufu için elektrikli aletlerin 18.00-20.00 arasında çalıştırılmaması gerektiği bildirildi.
ABD:
Çim sulamak yasaklandı
Kaliforniya eyaletinde kuraklık nedeniyle, belirli yerlerdeki çimlerin sulanması yasaklandı.
KARADAĞ:
Akaryakıt tasarrufuna geçildi
Başbakan Dritan Abazovic halkına seslendi: Enerji ve akaryakıt tasarrufu yapın dedi.