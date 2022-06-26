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Giriş Tarihi: 26.6.2022 09:16 Son Güncelleme: 26.6.2022 09:22

Avrupa'da kriz! Karneyle makarna, sırayla kiralık ev, klimaya derece sınırı...

SELÇUK EREN SELÇUK EREN
Avrupa’da kriz! Karneyle makarna, sırayla kiralık ev, klimaya derece sınırı...

Avrupa'da enerji ve gıda krizi büyüyor. Pandemi ve Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gıda ve enerji krizi ülkeleri ilginç önlemler almaya götürdü. Almanya'da karneyle makarna satışı, Hollanda'da kiralık ev için bekleme sırası, Yunanistan'da klimaya derece kısıtlaması ve daha fazlası...

Aslında her şey üst üste geldi. Önce pandemi ekonomileri vurdu. Sonra Ukrayna savaşı başladı. Küresel çapta gıda ve enerji krizi baş gösterdi. Yıllardır süren iklim değişikliğine bağlı kuraklıklar ve doğal afetler de var. Yani dünya için durum çok da iç açıcı değil. Ülkeler krizlere karşı ilginç önlemlere başvurmak zorunda kalıyor...

ALMANYA:

Marketlerde kısıtlama var

Gıda krizi nedeniyle bazı bölgelerdeki marketlerde makarna ve un satışına kısıtlamalar getirildi. Müşteriler bir paket makarna ve un alabilecek. Euronews'e göre Alman gıda bankalarının bazıları da dağıttıkları gıdayı karneye bağlıyor.

İTALYA:

İçme suyu bulamayacaklar

Kuraklık riski büyüyor. Ülkenin en büyük nehri Po'daki su seviyesi son 70 yılın en düşük seviyesinde. 170 belediyeye içme suyu kısıtlaması getirildi.

HOLLANDA:

Kiralık ev için bekleme sırası

Konut problemi var. Krizi çözmek için çöpçatanlık önerildi. Lahey kentinde ortaya atıldı. Bir konut kooperatifi, yalnız yaşayan bekar kiracıları tanıştırmayı teklif etti. Böylece aynı evde yaşamaları sağlanacak ve boş evler ortaya çıkacak. Lahey'de 150 bin kişi, kiralık sosyal konut için bekleme listesinde.

YUNANİSTAN:

Klimaya 26 derece sınırı

Atina hükümeti artan enerji fiyatları karşısında kapsamlı tasarruf önlemleri açıkladı. Klima cihazlarına 26 derece sınırı getirildi.

PAKİSTAN:

Çay tüketimini azaltın

Yüksek ithalat faturalarını düşürmek istiyorlar. Halka 'Çay tüketimini azaltın' denildi. Pakistan, dünyanın en büyük çay müşterisi konumunda. Geçen yıl 600 milyon dolarlık çay ithal ettiler.

ÇEKYA:

Bu kış soğuk geçecek

Avrupa'yı bu kış zor günler bekliyor. Rusya gazı kesecek. Çekya Enerji Güvenliği Birimi'nden yapılan son açıklama durumun ciddiyetini ortaya koydu: Bu kış gaz kaynaklarının azalması durumunda ısı ve elektrik üretmek için her şeyi yakmak zorunda kalabiliriz.

SRİ LANKA:

Mesai 4 güne indi

Ülkenin genelinde yakıt ve gıda krizine karşılık haftada dört gün mesaiye geçildi.

ÇİN:

Buğday ver konut al

Emlak piyasası zor durumda. Bir emlak şirketi de buğday ile ödeme başlattı. Konut almak isteyen ancak nakit parası olmayanlara peşinatlarını buğdayla ödeyebilecek.

AVUSTRALYA:

Elektrikli aletler akşam kullanılamayacak

Yeni Güney Galler eyaletinde enerji tasarrufu için elektrikli aletlerin 18.00-20.00 arasında çalıştırılmaması gerektiği bildirildi.

ABD:

Çim sulamak yasaklandı

Kaliforniya eyaletinde kuraklık nedeniyle, belirli yerlerdeki çimlerin sulanması yasaklandı.

KARADAĞ:

Akaryakıt tasarrufuna geçildi

Başbakan Dritan Abazovic halkına seslendi: Enerji ve akaryakıt tasarrufu yapın dedi.

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Avrupa'da kriz! Karneyle makarna, sırayla kiralık ev, klimaya derece sınırı...
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