Avrupa’da kriz! Karneyle makarna, sırayla kiralık ev, klimaya derece sınırı...

Aslında her şey üst üste geldi. Önce pandemi ekonomileri vurdu. Sonra Ukrayna savaşı başladı. Küresel çapta gıda ve enerji krizi baş gösterdi. Yıllardır süren iklim değişikliğine bağlı kuraklıklar ve doğal afetler de var. Yani dünya için durum çok da iç açıcı değil. Ülkeler krizlere karşı ilginç önlemlere başvurmak zorunda kalıyor...